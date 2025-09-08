Festejo en 54 entre 10 y 11, con todos los sectores

El PJ rompió un maleficio de 20 años y Kicillof proyecta su figura al 2027
En La Plata, el PJ triunfó con el 43,6% y se quedó con 7 concejales
VIDEO. De los 16 a los 100: las generaciones se cruzaron en las urnas
La polarización impidió que se consolide otra fuerza política
El Gobernador desafió a Milei y habló de una victoria “aplastante”
Legislatura: el peronismo quedará con mayoría propia en el Senado
En la Séptima, el PJ se quedó con los 3 senadores pero perdió en Azul
Un número que hace mucho ruido: más de 5 millones de bonaerenses no fueron a votar
El dólar cripto “jugó” su elección y se disparó por encima de los $1.400
VIDEO. La jornada electoral en la Ciudad, con reclamos pero sin sobresaltos
Trabajar en elecciones, algo que no se elige pero se debe hacer
Con apoyo de los principales referentes de cada espacio político de Fuerza Patria, más de un centenar de personas acompañaron el festejo del intendente platense Julio Alak junto los candidatos a diputados y a concejales. En la sede del Instituto de Capacitación Política (ICP), ubicada en 54 entre 10 y 11, hubo entusiasmo desde temprano, entre banderas, cánticos, dirigentes peronistas, postulantes que quedaron afuera y funcionarios.
