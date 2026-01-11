Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo

Una pastilla china para hacer que las personas vivan 150 años

11 de Enero de 2026 | 02:31
Edición impresa

Lonvi Biosciences, una startup con sede en Shenzhen especializada en longevidad y biociencia, anunció recientemente que ha formulado una píldora que ataca a las “células zombi” (células envejecidas que ya no se dividen pero continúan provocando inflamación) y que teóricamente puede ayudar a las personas a vivir hasta 150 años. “Esta no es una simple píldora. Es el Santo Grial”, declaró Ip Zhu, director ejecutivo de Lonvi. El ingrediente principal de este nuevo medicamento milagroso no solo aumenta la longevidad, sino que también reduce las enfermedades vinculadas a la edad al fortalecer la salud a nivel celular. “Vivir hasta los 150 es definitivamente realista”, declaró Lyu Qinghua, director de tecnología de la compañía, al New York Times. “En unos años, será una realidad”. La píldora que entusiasma tanto a Lonvi Bioscience se basa en la procianidina C1 (PCC1), una molécula aislada de las semillas de uva, que se ha relacionado previamente con una mayor supervivencia en roedores. Las propias pruebas de la compañía demostraron que los ratones de laboratorio que recibieron la fórmula vivieron un 9,4 % más en general y un 64,2 % más desde el primer día de tratamiento. En 2024, la esperanza de vida media en China alcanzó los 79 años, cinco años más que el promedio mundial, y el creciente interés tanto de las autoridades como del público en general probablemente hará que esa cifra aumente aún más, lo que es un poco irónico, teniendo en cuenta que el antienvejecimiento era considerado un auténtico curanderismo en China no hace mucho. “En China, solo los estadounidenses ricos hablaban de longevidad. Ahora, muchos chinos están interesados y tienen el dinero para prolongar sus vidas”, afirmó Gan Yu, cofundador de Time Pie, una empresa con sede en Shanghái que estudia el tema.

 

