Robots insectos que saltan y se recargan solos

Saltan con una potencia sorprendente, se recargan aprovechando la interacción con el ambiente y son minúsculos: se trata de los robots inspirados en los insectos, que en un futuro podrán ser utilizados para alcanzar ambientes remotos, peligrosos o inaccesibles para los seres humanos. Descriptos en la revista Science Robotics, los robots con forma de insecto son el resultado de una investigación realizada en Italia en la Escuela de Estudios Avanzados Santa Ana de Pisa por el grupo dirigido por Donato Romano, profesor del Instituto de Biorrobótica. La consecuencia representa otro paso importante en la evolución de la robótica inspirada en la naturaleza. En este caso, los diminutos robots imitan la capacidad de algunos insectos para almacenar energía elástica y liberarla explosivamente, por ejemplo, dando saltos increíbles para su tamaño. Reproducir estos principios en robots compactos permitió crear dispositivos ágiles y rápidos capaces de superar obstáculos que, de otro modo, serían incapaces de alcanzar los robots de tipo tradicional. Pero la gran novedad de los robots insectos reside en su autonomía energética, un aspecto crucial en la robótica aplicada. Los robots saltadores requieren una enorme potencia, difícil de mantener con baterías miniaturizadas. Por ello, se están explorando nuevas tecnologías para aprovechar la energía del entorno, como la luz, las vibraciones, los impactos o las ondas de radio. Las soluciones iniciales probadas hasta la fecha son nanogeneradores triboeléctricos, materiales piezoeléctricos y microcélulas solares. La posibilidad de disponer de sistemas autónomos desde el punto de vista energético y capaces de estar organizados en enjambres es un gran avances para llegar a entornos inexplorados, como los planetas.
