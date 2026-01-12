Bayern no tuvo piedad ante el Wolsburgo

En el cierre de la decimosexta fecha de la Bundesliga, el puntero Bayern Munich no tuvo piedad ante Wolsburgo y lo goleó por 8-1 como local, para extender su ventaja sobre el Borussia Dortmund en lo más alto del campeonato. Con esta victoria ante su gente, le sacó once puntos al segundo.

Más allá que el primer tiempo fue parejo, donde el Bayern se fue al descanso por 2-1 gracias a los goles de Fischer (en contra) y Luis Díaz (descotó Pejcinovic), en el complemento fue demoledor.

Olisé, en dos oportunidades, Jenz (en contra), Guerreiro, Kane y Goretzka decretaron la paliza del elenco de la capital alemana, para seguir mostrando su poderío en el campeonato.

Hasta el momento, sus números son sobresalientes en el plano local: de los 16 partidos que disputó ganó 14 y sólo empató en dos oportunidades. Además tiene un porcentaje alto de eficacia: marcó 63 goles en apenas 16 duelos.

Por su parte, el Borussia Mochegladbach aplastó 4-0 como local al Augsburgo, gracias a los tantos de Tabakovic (2), Scally y Diks (penal).