¿Nueva “Crepúsculo”?: Kristen Stewart “comprometida” a volver a la saga

Pasaron 13 años ya del estreno de la última película de “Crepúsculo”, sin embargo, los fanáticos de la saga no parecen soltarla, tampoco su protagonista, Kristen Stewart, quien le dio vida a Bella Swan, la joven que se enamoraba del vampiro, Edward Cullen (Robert Pattinson) y mantenía un complejo vínculo con el hombre lobo, Jacob Black (Taylor Lautner).

Consultada recientemente sobre la posibilidad de un regreso a la franquicia, Stewart fue contundente e ilusionó a los seguidores. “Imagínense si tuviéramos un presupuesto enorme y muchísimo cariño y apoyo, me encantaría readaptarla”, señaló la actriz. En su nueva faceta como directora (acaba de estrenar su primera película “La cronología del agua”), Kristen lanzó la frase que dejó a todos emocionados: “Haré una nueva versión. Lo haré y estoy comprometida”, dijo.

Cabe señalar que este posible regreso de la artista a la saga llegaría por el lado de su nuevo rol como realizadora. En este sentido, Kristen resaltó el trabajo que hicieron Catherine Hardwicke y Chris Weitz, directores que estuvieron a cargo de los cinco filmes estrenados entre 2008 y 2012: “Me encanta lo que hizo Catherine, me encanta lo que hizo Chris, me encanta lo que hicieron todos los directores con las películas. Eran muy ellos mismos, raros y como nerviosos, tan presentes en ese tiempo en que todavía no sabían en qué se iban a convertir, antes de que explotaran”, señaló.

Luego, sobre su nuevo rol como cineasta, Kristen remarcó: “He trabajado en las películas de otros durante toda mi vida, y siento que todo ha estado construyendo este momento para encontrar un pequeño espacio para mí. Es simplemente lo que he querido hacer toda mi vida”.

¿POR QUÉ LA SAGA “CREPÚSCULO” FUE TAN RELEVANTE?

Creada por la autora Stephenie Meyer, la saga no fue solo una serie de libros y películas, fue el fenómeno que redefinió las reglas de la industria. Antes de 2005, el cine y el sector editorial solían subestimar el potencial económico de las adolescentes. “Crepúsculo” demostró que este sector era una fuerza imparable.

La saga cinematográfica, producida inicialmente por el estudio independiente Summit Entertainment, recaudó más de 3,300 millones de dólares, obligando a Hollywood a cambiar su enfoque en donde las historias románticas podían lograr superar a los potentes blockbusters de acción.

“Crepúsculo”, además, se acopló a éxitos similares como el de la saga de Harry Potter. Lejos de quedar eclipsada por la franquicia basada en los libros de J.K. Rowlling, logró tener un lugar propio, presentando una historia fantástica con los fans que conectó no desde un lado mágico, sino en sintonía con las novelas románticas, las historias de cuentos de hadas y los romances imposibles que la literatura exploró eficazmente desde hace siglos, con Shakespeare como emblema.

La saga fue pionera en la era de los “fandoms” modernos. Popularizó el concepto de los “Teams” (Team Edward vs. Team Jacob), una estrategia de marketing que dividió al mundo y generó una interacción sin precedentes en las redes sociales, que comenzaban a posicionarse fuertemente. Este nivel de movilización fan sentó las bases de cómo consumimos contenido hoy: con una participación activa, creación de fanfiction y comunidades globales interconectadas.

Incluso en 2026, la saga sigue vigente gracias a la nostalgia. Las películas son de fácil acceso, ya que pueden verse en plataformas como Netflix o Prime Video, lo que favorece los clásicos “rewatch” donde nuevos fans se acoplan al universo “Crepúsculo”.