Mirtha y Juana armaron las mesazas en La Feliz

La emblemática conductora Mirtha Legrand volvió a encender la pantalla con el comienzo de la temporada de verano desde Mar del Plata, desde un escenario clásico para su programa: el Hotel Costa Galana. A sus 98 años, la diva ratificó una vez más su vigencia televisiva y su estilo inconfundible, pero esta vez con una elección de vestuario poco habitual para ella.

La producción de “La Noche de Mirtha” reunió en la mesa a figuras destacadas de la música nacional. Entre los invitados estuvieron Lucía y Joaquín Galán, el dúo Pimpinela; junto a Soledad Pastorutti y su hermana Natalia, quienes emocionaron al público con interpretaciones en vivo. Mientras, en el Canal rival, Telefé, pusieron al aire un especial de “MasterChef Celebrity”, para calentar más la pantalla en la estación del calor.

Lejos de sus clásicos vestidos largos, Mirtha -que el 23 de febrero cumple 99 años- apostó por un conjunto compuesto por un pantalón y una blusa con brillos, una elección moderna y elegante que llamó la atención de la audiencia y de la prensa especializada. La propia conductora explicó en pantalla que el conjunto estaba confeccionado en crepé con mini paillettes dorados, firmado por el diseñador Gerónimo de la Iglesia, con producción local marplatense. Orgullosa de su elección, describió su atuendo como “divino” y destacó cómo se adaptaba a la ocasión.

Uno de los momentos fuertes fue cuando Mirtha les consultó a Soledad y Natalia Pastorutti sobre los rumores de supuestas diferencias entre ellas. Las hermanas aprovecharon la oportunidad para aclarar el tema y recordaron anécdotas de la infancia en donde sí se peleaban.

EL ALMUERZO DE JUANA

Mientras, Juana Viale también dio inicio al ciclo 2026 de su programa desde Mar del Plata, en el mismo hotel que su abuela.

En su mesaza tuvo como invitados a protagonistas de la temporada teatral en la Feliz: Florencia Peña, Laura Fernández, Martín Bossi, Federico Cyrulnik y Juan Ingaramo.

La conductora repitió la tradición de los Almorzando con Juana y no obvió al contexto mediático de la semana pasada, dominado por Luciano Castro y los audios que se filtraron de él para con Sarah Borrell. Casi desapercibido, se escuchó una broma al respecto por parte de la conductora que provocó la risa de todos. Se le escuchó de fondo decir: “Hola, guapa”, que recordó al saludo de Castro a su amante en el audio por privado para encontrarse con ella en Madrid y que desató un escándalo con Griselda Siciliani, la pareja del actor.