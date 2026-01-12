El Culé sigue siendo el más supercampeón del certamen

Barcelona logró la decimosexta Supercopa de España de su historia, luego de vencer ayer al Real Madrid en una apasionante final. De esta manera, le sacó más ventaja al Merengue como el más ganador del certamen, que renovó su formato desde hace siete años.

Además, con el nuevo triunfo, logró el bicampeonato también, ya que el año pasado le había ganado al Real Madrid pero por goleada 5-2.

De esta forma, Barcelona lidera la tabla de ganadores con 16 conquistas, seguido del Real Madrid con 13. Cierran el podio. Athletic Bilbao y el Deportivo La Coruña con 3.

Más atrás aparecen el Atlético Madrid, con 2 títulos y después cierran el Valencia, Sevilla, Zaragoza, Mallorca y Real Sociedad con una conquista.

Por su parte, el clásico que se adueñó ayer Barcelona en Arabia Saudita agrandó una tendencia positiva frente al rival de toda la vida: de los últimos seis clásicos, logró la victoria en cinco. El Madrid solo pudo ganarle en octubre del año pasado por 2-1 en la liga española, ya que después todo fue del Culé. Entre esos partidos, Barcelona se quedó con tres finales: dos por la Supercopa de España y una, por la Copa del Rey.

RAPHINHA, LETAL

Con el doblete que consiguió ayer en la final, Raphinha empieza a ser una bestia negra para el Real Madrid, ya que de los últimos seis clásicos que disputó, le convirtió siete goles.