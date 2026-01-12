Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |ALCANZÓ EL TÍTULO 16

El Culé sigue siendo el más supercampeón del certamen

12 de Enero de 2026 | 01:34
Edición impresa

Barcelona logró la decimosexta Supercopa de España de su historia, luego de vencer ayer al Real Madrid en una apasionante final. De esta manera, le sacó más ventaja al Merengue como el más ganador del certamen, que renovó su formato desde hace siete años.

Además, con el nuevo triunfo, logró el bicampeonato también, ya que el año pasado le había ganado al Real Madrid pero por goleada 5-2.

De esta forma, Barcelona lidera la tabla de ganadores con 16 conquistas, seguido del Real Madrid con 13. Cierran el podio. Athletic Bilbao y el Deportivo La Coruña con 3.

Más atrás aparecen el Atlético Madrid, con 2 títulos y después cierran el Valencia, Sevilla, Zaragoza, Mallorca y Real Sociedad con una conquista.

Por su parte, el clásico que se adueñó ayer Barcelona en Arabia Saudita agrandó una tendencia positiva frente al rival de toda la vida: de los últimos seis clásicos, logró la victoria en cinco. El Madrid solo pudo ganarle en octubre del año pasado por 2-1 en la liga española, ya que después todo fue del Culé. Entre esos partidos, Barcelona se quedó con tres finales: dos por la Supercopa de España y una, por la Copa del Rey.

RAPHINHA, LETAL

Con el doblete que consiguió ayer en la final, Raphinha empieza a ser una bestia negra para el Real Madrid, ya que de los últimos seis clásicos que disputó, le convirtió siete goles.

LE PUEDE INTERESAR

Inter y Napoli igualaron en un partido intenso

LE PUEDE INTERESAR

Manchester United eliminado de la FA Cup

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otro grave accidente en la Región: un joven sufrió múltiples fracturas y pelea por su vida

En fotos y video.- La tradición del Bon Odori convocó a una miles de asistentes en La Plata

Macri y Juliana Awada se separaron tras más de 15 años de relación

Evangelina Anderson rompió el silencio y contó la verdad del romance con Ian Lucas

¿Accidente o negligencia?: el policía de La Plata baleado, un grave episodio expone a la Bonaerense

Alquileres: por qué enero es un mes clave para buscar departamento

La otra cara de los medicamentos: cómo influyen en la vida sexual
+ Leidas

En La Plata cada vez hay más “Uber-taxistas” por las bajas recaudaciones

VIDEO. Nacho Fernández: “El equipo se siente bien con este sistema”

Espera por los goles de Gaich

Mauricio Macri y Juliana Awada pusieron fin a un matrimonio de 15 años

La Comuna denuncia y alerta por la venta ilegal de lotes en zona rural

El Pincha comienza la semana más dura de la pretemporada

La CD tripera entre un extremo o cerrar el plantel

El cierre de 2025 y lo que viene en la política argentina
Últimas noticias de Deportes

Espera por los goles de Gaich

El Pincha comienza la semana más dura de la pretemporada

VIDEO. Nacho Fernández: “El equipo se siente bien con este sistema”

La CD tripera entre un extremo o cerrar el plantel
Espectáculos
La nueva vida de Christian Petersen y un anuncio especial tras recibir el alta médica
Macri y Juliana Awada se separaron tras más de 15 años de relación
Evangelina Anderson rompió el silencio y contó la verdad del romance con Ian Lucas
Tragedia aérea: murió el cantante colombiano Yeison Jiménez
Mirtha Legrand inauguró la temporada veraniega desde Mar del Plata con un look que sorprendió a todos
Policiales
Con el corazón roto: piden justicia por la muerte de un nene
El delito, una tortura: ahora lo padeció un jubilado en Gonnet
Alerta activa en la Región por un incendio de pastizales en Berisso
Asaltaron a una joven embarazada de tres meses
Segunda víctima fatal en 2026 en La Plata a causa del drama del tránsito
La Ciudad
En La Plata cada vez hay más “Uber-taxistas” por las bajas recaudaciones
Curiosa invasión de largartijas en la Ciudad
Cuatro amigos buscan cruzar el Río a brazadas
Vacaciones en casa: las piletas ganan terreno en la Ciudad
VIDEO. Colonia Urquiza celebró al ritmo de Bon Odori, el icónico festival japonés
Política y Economía
Inflación 2025: ¿En el menor nivel desde 2017?
La SIDE, con licencia para detener en un DNU que genera polémica
Mauricio Macri y Juliana Awada pusieron fin a un matrimonio de 15 años
La Comuna denuncia y alerta por la venta ilegal de lotes en zona rural
Un poco de satisfacción: el Banco Central volvió a comprar dólares tras el cepo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla