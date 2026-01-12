Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |DESPUÉS DE SU SALIDA DE BOCA

Advíncula salió a criticar el trato recibido en el club

12 de Enero de 2026 | 01:38
Edición impresa

El lateral peruano Luis Advíncula criticó por elevación a Boca y remarcó que decidió jugar en Alianza Lima porque lo “trataron bien”.

Las declaraciones fueron antes del inicio del partido entre su equipo e Independiente, en el arranque de la Serie Río de La Plata.

Ante la consulta de por qué decidió jugar para Alianza Lima y Advíncula fue tajante: “Porque me trataron bien, por ese motivo”.

La respuesta del futbolista no pasó inadvertida y rápidamente encendió la polémica, especialmente en la Argentina, donde su etapa en Boca aún está fresca en la memoria de los hinchas.

Aunque el contexto de la pregunta estuvo vinculado al presente inmediato del partido, la declaración de Advíncula apuntó directamente a una experiencia pasada que, según dejó entrever, marcó de manera negativa el cierre de su ciclo en el club de La Ribera.

Su recorrido internacional incluyó experiencias en ligas competitivas y un largo período en Boca, club al que llegó en 2021.

El Rojo ganó en Uruguay y define el pase de Javier Ruiz

Revisión para Miljevic que firma y se pone la 10

Con títulos en el plano local y actuaciones destacadas, Advíncula supo ganarse el reconocimiento del público, pero con el correr del tiempo, empezó a perder terreno hasta que derivó en su salida de Boca.

 

