El Muñeco volvió al estadio donde salió campeón

La SIDE, con licencia para detener en un DNU que genera polémica
La SIDE, con licencia para detener en un DNU que genera polémica
VIDEO. Colonia Urquiza celebró al ritmo de Bon Odori, el icónico festival japonés
Mauricio Macri y Juliana Awada pusieron fin a un matrimonio de 15 años
En La Plata cada vez hay más “Uber-taxistas” por las bajas recaudaciones
VIDEO. Nacho Fernández: “El equipo se siente bien con este sistema”
Advierten en la zona por cianobacterias en los espejos de agua
Las ventas minoristas cayeron en diciembre y acumulan 8 meses en baja
Polémica y cruces entre vecinos e inspectores por multas en 37 entre 12 y 13
El programa municipal “Ciudad Limpia” llegó a la avenida 520
Con el corazón roto: piden justicia por la muerte de un nene
El delito, una tortura: ahora lo padeció un jubilado en Gonnet
Alerta activa en la Región por un incendio de pastizales en Berisso
Segunda víctima fatal en 2026 en La Plata a causa del drama del tránsito
VIDEO. En el Centro, le pincharon los planes a dos robarruedas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
River enfrentó anoche a Millonarios de Colombia en el primer amistoso del año celebrado en el Gran Parque Central, hogar de Nacional, con un condimento especial. Se trató del retorno de Gallardo a la cancha que lo vio salir campeón por última vez como jugador y por primera ocasión como entrenador.
No pisaba ese recinto desde el 17 de diciembre de 2020 cuando River enfrentó al Bolso por Copa Libertadores.
Como fue en época de pandemia, la asistencia de hinchas estaba estrictamente controlada y prohibida, por lo cuál no recibió la ovación que seguramente se merecía, ya que el Muñeco dejó allí una huella imborrable.
Aunque no hay punto de comparación entre su etapa en Nacional y todo lo que logró en River, por supuesto que es motivo de orgullo, ya que fue una apuesta grande del club uruguayo y tenía la enorme responsabilidad de sustituir a una gloria, como Juan Ramón Carrasco. Sin embargo, pese a las eliminaciones en fase de grupos de la Libertadores en 2012 y en segunda ronda de la Sudamericana frente a la U de Chile, contra todo pronóstico logró comandar al plantel hacia el campeonato en diciembre de 2011.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí