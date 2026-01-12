El Muñeco volvió al estadio donde salió campeón

River enfrentó anoche a Millonarios de Colombia en el primer amistoso del año celebrado en el Gran Parque Central, hogar de Nacional, con un condimento especial. Se trató del retorno de Gallardo a la cancha que lo vio salir campeón por última vez como jugador y por primera ocasión como entrenador.

No pisaba ese recinto desde el 17 de diciembre de 2020 cuando River enfrentó al Bolso por Copa Libertadores.

Como fue en época de pandemia, la asistencia de hinchas estaba estrictamente controlada y prohibida, por lo cuál no recibió la ovación que seguramente se merecía, ya que el Muñeco dejó allí una huella imborrable.

Aunque no hay punto de comparación entre su etapa en Nacional y todo lo que logró en River, por supuesto que es motivo de orgullo, ya que fue una apuesta grande del club uruguayo y tenía la enorme responsabilidad de sustituir a una gloria, como Juan Ramón Carrasco. Sin embargo, pese a las eliminaciones en fase de grupos de la Libertadores en 2012 y en segunda ronda de la Sudamericana frente a la U de Chile, contra todo pronóstico logró comandar al plantel hacia el campeonato en diciembre de 2011.