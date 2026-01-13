Ander Herrera se siente “fascionado” con Boca

Ander Herrera como todo Boca, quiere revancha en 2026. Tras un año en el que lo acosaron las lesiones, el volante español se siente listo para dar vuelta la página y ser protagonista en la búsqueda del gran objetivo: la séptima Copa Libertadores.

“Me siento bien, tengo ilusión y energías renovadas, y estoy pensando que lo mejor está por venir”, manifestó.

En una charla con el Canal de Boca, el jugador de 36 años señaló que “yo admiraba mucho a este club desde fuera y cuando lo conoces por dentro te gusta más. El año pasado no fue el año exitoso que queríamos y uno simepre cree que lo mejor está por venir y es optimista”.

Si bien se dudó de su continuidad, Herrera explicó que “lo que sentí es que necesitaba un tiempo para pensar en España con mi gente y mis amigos, y a los tres o cuatro días ya echaba de menos el día a día, el predio y a mis compañeros. Me gusta mucho entrenar y lo que se respira en Boca y en la Bombonera. Yo lo tomo como un regalo de la vida porque el fútbol me vuelve loco, el día a día me hace feliz y Boca es lo máximo de todo lo que viví”.

Respecto de lo que vendrá, consideró que “se terminó el año en una línea ascendente, con más conocimiento de lo que quiere el entrenador y los jugadores en una mejora clara que se vio en muchos casos. El club está haciendo las cosas bien y estamos en una línea positiva. A mí me gusta mucho mucho Boca y quería formar parte de esto”.