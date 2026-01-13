“Se acerca la derrota del mal” en Venezuela

VIDEO.- Una ola gigante causó un muerto y más de 35 heridos en Mar Chiquita
La líder opositora venezolana María Corina Machado fue recibida ayer por el papa León XIV en el Vaticano, en un encuentro que tuvo un fuerte contenido político y simbólico tras la reciente captura de Nicolás Maduro.
Durante la audiencia privada, Machado pidió al pontífice que interceda por la liberación de los presos políticos y acompañe el avance “sin demora” de la transición democrática en Venezuela.
“Hoy tuve la bendición y el honor de compartir con Su Santidad y transmitirle la fuerza de un pueblo que sigue firme y en oración por su libertad”, expresó la dirigente opositora. En ese marco, afirmó que, tras la operación que sacó a Maduro del poder, “está más cerca la derrota del mal” en Venezuela, una frase que resume el clima de expectativa que atraviesa a la oposición.
El encuentro fue confirmado por la Santa Sede y se produjo diez días después de que Estados Unidos trasladara a Maduro y a su esposa a Nueva York para ser juzgados por narcotráfico. Machado también defendió ante el Papa la legitimidad del presidente electo Edmundo González Urrutia y subrayó la “gesta cívica” de las elecciones de 2024. Luego, se reunió con el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin.
La gira internacional de Machado continuará este jueves en Washington, donde será recibida por Donald Trump, quien dijo estar “impaciente” por saludarla, en una señal clave para el futuro político venezolano.
