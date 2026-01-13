Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |VIGILIA Y ANGUSTIA

Más liberaciones: Caracas avanza con el proceso a cuentagotas

El gobierno anuncia 116 excarcelaciones, la oposición confirma muchas menos y crece la expectativa por el gendarme Nahuel Gallo y otros rehenes argentinos que aún siguen detenidos

Más liberaciones: Caracas avanza con el proceso a cuentagotas

Familiares de presos políticos esperan afuera del penal El Rodeo I

13 de Enero de 2026 | 02:37
Edición impresa

El proceso de liberación de presos políticos en Venezuela avanza de manera lenta y confusa, marcado por fuertes diferencias en las cifras oficiales y una creciente expectativa por la situación de los rehenes extranjeros, entre ellos el gendarme argentino Nahuel Gallo y otros dos ciudadanos argentinos, Germán Giuliani y Yacoov Harari.

Ayer, el gobierno venezolano informó la excarcelación de 116 presos políticos, como parte de los compromisos asumidos tras la captura de Nicolás Maduro durante el bombardeo estadounidense que precipitó el cambio de mando en el país.

CIFRAS DISCORDANTES

Sin embargo, la oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), desmintió el número oficial y aseguró haber confirmado solo 56 liberaciones.

“Tienen que acelerar los procesos de excarcelaciones para que finalmente cese el sufrimiento de los presos políticos y sus familiares”, reclamó la coalición, que difundió una lista con los nombres de las personas efectivamente liberadas y afirmó que seguirá monitoreando el proceso hasta alcanzar la libertad de todos los detenidos por razones políticas.

Las cifras son aún más bajas según la ONG Foro Penal, que contabiliza por ahora 40 presos excarcelados, incluidos dos ciudadanos italianos.

En este contexto, crece la ansiedad por la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido desde hace meses en circunstancias poco claras, y de otros dos argentinos considerados también rehenes del chavismo.

El gobierno argentino mantiene contactos diplomáticos permanentes y sigue de cerca cada anuncio, aunque por el momento sus nombres no figuran en las listas difundidas.

ANGUSTIA DE FAMILIARES

Mientras tanto, el proceso se vive con angustia en las puertas de los centros de detención. En Caracas, familiares se concentran frente al Helicoide y en la cárcel de El Rodeo I, donde velas encendidas y vigilias nocturnas reflejan la tensión acumulada.

Foro Penal informó que 15 presos fueron liberados de El Rodeo, aunque no salieron por la puerta principal. Según relatan los familiares, los detenidos son trasladados a dependencias de contrainteligencia, donde se les entrega ropa de civil antes de recuperar la libertad.

“Solo pedimos que cumplan su palabra”, reclamó Manuel Mendoza, padre de un preso político detenido desde hace más de dos años.

Otros familiares describen el desgaste físico y emocional tras días a la intemperie esperando noticias.

Pese a todo, la esperanza persiste. “Estamos muy esperanzados, sabemos que en cualquier momento todos van a salir”, dijo Mireya Sierra, cuyo esposo e hijo siguen detenidos.

Esa expectativa también se extiende a los rehenes extranjeros, cuya liberación es vista como una señal clave del rumbo que tomará la nueva etapa política en Venezuela.

 

