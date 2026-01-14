La familia de un policía preso con perpetua insiste en su inocencia

El policía José Antonio Cácere se encuentra detenido desde hace casi siete años con condena por la muerte de un detenido ocurrida en 2011, mientras se encontraba bajo custodia en una comisaría de Berisso.

Precisamente, ocho años después de ese hecho, la Justicia Criminal de La Plata expidió un fallo de prisión perpetua para cuatro policías, entre ellos el mencionado Cácere.

Desde el inicio, la familia sostiene que Cácere es inocente y que la causa estuvo marcada por graves irregularidades judiciales, pericias contradictorias y decisiones que no se apoyaron en la prueba científica principal.

En ese sentido, en su queja advierte que la pericia oficial realizada por la Asesoría Pericial determinó que la muerte fue por causas naturales, sin signos de violencia. Sin embargo, “esa conclusión fue desplazada por el informe de una perito de parte, realizado únicamente a partir de fotografías, que fue el que terminó sosteniendo la acusación”, agregó.

En este contexto, a fines de diciembre la Asociación Inocente Colectivo se presentó formalmente como amicus curiae ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, instancia en la que reforzó las supuestas irregularidades del proceso y sostiene la inocencia.

En su presentación, la organización expone contradicciones entre las sentencias, la utilización de pruebas cuestionadas, la desestimación de la pericia oficial y una situación especialmente llamativa: tres policías imputados por el mismo hecho fueron absueltos, mientras que Cácere continúa privado de su libertad por el mismo expediente.

Desde la familia remarcan que este nuevo aporte institucional no busca impunidad, sino que la Corte analice de manera integral el expediente, las pruebas científicas y las vulneraciones al debido proceso que marcaron la causa desde su inicio.

“Que una asociación especializada presente un amicus demuestra que este caso merece una revisión profunda. No pedimos favores, pedimos justicia y que se lea la causa con honestidad”, expresaron los allegados.

A su vez, Agustín, hijo del expolicía, aludió a que “los tres compañeros de mi papá imputados en la misma causa, quedaron libres. Él es el único que sigue preso. ¿Por qué?. Está pagando por algo que no hizo. Por eso pedimos justicia”.