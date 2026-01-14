En modalidad “Spiderman”, dio un golpe en Barrio Norte

El accionar delictivo, al igual que las altas temperaturas de esta época, agobia a los platenses día tras día. Con distintas modalidades, la inseguridad se expande y golpea en cualquier momento y lugar.

En esta oportunidad, la víctima fue una mujer de 33 años que reside en el Barrio Norte de La Plata. Según pudo saber este diario a través de fuentes policiales, el hecho ocurrió durante la noche, cuando un ladrón escaló como “Spiderman” hasta el balcón de un departamento ubicado en un primer piso, sobre la calle 15 entre 41 y 42, y aprovechó la ausencia de la propietaria para ingresar a robar.

De acuerdo con los voceros, una vez en el balcón, el delincuente forzó la reja de una ventana correspondiente a una de las habitaciones. Luego, revolvió el interior del departamento en busca de objetos de valor, dejando el lugar completamente desordenado.

Como resultado del robo, el escruchante se apoderó de 700 dólares, 100 libras esterlinas y diversas joyas. Tras descubrir el faltante, la damnificada radicó la denuncia en la comisaría Segunda, mientras que hasta el momento el autor del hecho permanece prófugo.