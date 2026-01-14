Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |LA LOMA

El peor regreso a casa para un matrimonio de jubilados

14 de Enero de 2026 | 03:21
Un hombre de 77 años y su esposa tuvieron que ausentarse unas horas en la noche del lunes de su vivienda, del barrio La Loma, por un compromiso familiar.

Pero lo que no estaba previsto para este matrimonio, era que cuando volviera a su domicilio de avenida 25 entre 32 y 33, en los primeros minutos de ayer, se topara con un ilícito en la finca.

De acuerdo a lo que trascendió de fuentes seguras, la imagen que les causó las peores sensaciones fue llegar y encontrarse “con la puerta de entrada abierta”.

Se indicó que, entonces, “efectivos policiales ingresó a la propiedad y constató que no había nadie en su interior”.

No obstante, el desorden imperaba en el lugar en clara señal de que ladrones habían usufructuado la salida de los jubilados, que, se aseguró, “fueron a despedir a un hijo”. También, revelaron los informantes, los damnificados no pudieron precisar las pertenencias sustraídas, aunque citaron que estaba la plata de un alquiler.

 

