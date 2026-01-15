Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |TRAS ACCIÓN EN VENEZUELA

Crece el rechazo a la gestión militar de Trump

Crece el rechazo a la gestión militar de Trump

Archivo

15 de Enero de 2026 | 01:03
Edición impresa

Más de la mitad de los adultos en Estados Unidos considera que el presidente Donald Trump ha ido “demasiado lejos” en el uso del poder militar fuera del país, según una reciente encuesta de AP-NORC. El sondeo, realizado entre el 8 y el 11 de enero tras la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro, revela que el 56% de los consultados desaprueba el nivel de intervención militar impulsado por la actual administración.

La mayoría de los estadounidenses también rechaza la forma en que Trump maneja la política exterior en general y la situación en Venezuela en particular. Estos resultados contrastan con la postura agresiva del mandatario, que incluye acciones directas en Venezuela, advertencias a Irán y declaraciones sobre tomar el control de Groenlandia.

Las diferencias partidarias son marcadas: casi nueve de cada diez demócratas y seis de cada diez independientes creen que Trump se extralimitó, frente a solo dos de cada diez republicanos. Aun así, incluso dentro del Partido Republicano son pocos los que desean una mayor escalada internacional.

 

