Música, teatro, cine y espectáculos: la agenda para este finde en La Plata

“alemania”, película de María Zanetti, se proyectará el domingo en el centro cultural islas malvinas, en el marco del ciclo cine en los barrios

■ HOY

MÚSICA

Dúo Musikarma.- A las 21 en León Bar Bistró, calle 1 y 56, música internacional, con Cristina Curubeto en voz y Eduardo Sgro en piano.

Ramiro Farb Cuarteto.- A las 21 en Desafinado Club, Diagonal 93 n52, City Bell, a cargo de Farb / Romero / Cava / De Urquiza.

PH Verano.- A las 21 con Andrés Martínez en piano y Sol Boltsis en astrología. Zona Plaza Rocha. Consultar dirección en @phfactorlaplata.

Festi Pura.- A las 21 en Pura Vida, diagonal 78 entre 8 y 61, con Correcaminos del Rock, Bruno Bonarelli, El canciller de Venecia, La nuez podrida, y Casa Ocho.

Ciclo un verano.- A las 21 en Guajira, 49 entre 4 y 5, con @santinaavenda_o / @jxlietajazmin / @superpiba.banda.

Ciclo ardiente.- A las 00 en Guajira, 49 entre 4 y 5, con @soyrhoma DJ SET + @bigmike.benz. Entrada gratis hasta las 2am.

CINE

Intensa-Mente.- A las 19 en Plaza El Recreo, 637 y 131, Arana, en el marco del ciclo Cine en los barrios. Gratis.

EVENTOS

Feria del playón.- Desde las 18 en Meridiano V, 17 y 71. Feria de artesanos y emprendedores. Una feria de barrio, de arte, de trabajo, de diseño.

Playón abierto.- Desde las 18 en el playón de Meridiano V, 17 y 71.

Tardecitas de Verano en Berisso.- De 19 a 23 en el Anfiteatro del Borde Costero, Av. Génova y 151. Música con Aixa, De una cumbia y J-Zalez, feria de emprendedores, gastronomía y la mejor cerveza artesanal.

ACTIVIDADES

Visita guiada abierta al Espacio Memoria (ex comisaría 5ta).- A las 9.30 en el Espacio Memoria (ex comisaría 5ta.), diagonal 74 entre 64 y 65, visita guiada para conocer la historia de este lugar sobre lo sucedido durante el terrorismo de Estado a través de la experiencia del centro clandestino que funcionó en la comisaria 5ta. de La Plata. Duración: 1.30.

■ MAÑANA

MÚSICA

Milonga de la Plaza: edición verano.- De 21 a 1 en Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas, 19 y 51. Musicaliza el TDJ #GusYaful. Organizan: Fernando Napoliello, Kike Rilo, Roge Díaz y Martín Pérez León. A la gorra.

Salsa en el Playón.- A las 19 en Meridiano V, 17 y 71, con Machi Conjunto. A la gorra

Juan Solo y su combo jedi.- A las 21 en Casa Bar Experiencia, City Bell. Consultar dirección en redes.

Fer Valin Trío.- A las 21 en Desafinado Club, Diagonal 93 n52, City Bell, con Valin / Amerise / Vicente.

Quinteto Revolucionario + Leo Genovese + Sergio Verdinelli.- A las 22 en Desafinado Club, Diagonal 93 n52, City Bell.

Pérez.- A las 21 en Pura Vida, diagonal 78 entre 8 y 61.

Fiesta incógnita.- A la medianoche en Pura Vida, diagonal 78 entre 8 y 61.

Ciclo un verano.- A las 21 en Guajira, 49 entre 4 y 5, con @famayguitaduo / @unidadbasicarocknacional / @laspinasbanda.

Puro Movimiento.- A las 00 en Guajira, 49 entre 4 y 5, un baile del sindicato de DJ’s. Cumbia.

Cultura en el Río en Ensenada.- Desde las 18 en Mirador Néstor Kirchner, Cno. Alte. Brown y diagonal 74. Ritmos libres con Sol Barra; Comparsa Maimará; Syrah Rock; La Cumbia que te Gusta; y Ezequiel y la Clave. Gratis.

TEATRO

Gran varieté.- A las 21 en La Mercería, 1 entre 36 y 37, música en vivo, barra, sketches, proyecciones. Entrada general $5000. Se mostrará: “Maestro de ceremonia” con Ricardo Mascarpone; “Las 13 canciones”, fragmento de su espectáculo de música/teatro; “Neptuno” con Julián Franco; “Olguita” con Daniela Pitteri; Poemas de Susana Thénon con Valeria Novello; “Hay solo días” con Eugenia Massaro; Diez cumbias con Lucía Mariani/Mario Andresiuk; Proyección del corto “Billete” de Martin “Brujo” Conti.

Humorísimas.- A las 22.30 en Buena Vista, 51 entre 18 y 19, espectáculo de transformismo y humor, con veloces cambios de vestuario, personajes, participación e interacción con el público.

EVENTOS

Bici afuera.- Desde las 19 en La Bicicletería. Feria, bebidas y música a cargo de @faustisagasti & @santiagogosantiag @poderesextranios. Música a cargo de @r_4_m_i_t_4. Gratis.

CINE

Metegol.- A las 19 en la Plaza de 18 y 80, se proyectará este filme de animación de Juan José Campanella, en el marco del ciclo Cine en los Barrios. Gratis.

■ DOMINGO

MÚSICA

The Fondation: música búlgara.- A las 21 en Parque Cívico Berisso, Montevideo entre 9 y 10. La Sociedad Cultural Búlgara Iván Vazov presenta a la reconocida banda búlgara, en el marco de un evento que comenzará a las 18 con bandas locales: 6 Cilindros; Vakeano; Ultra Punch; Monos Sordos y Vino Picante. Además, durante toda la jornada habrá un paseo gastronómico, cervecero y de emprendedores.

Benja Molina Chazarreta + Emanuel Buede.- A las 19 en el playón de 17 y 71, con Nata Guzmán y Lale de Paulis en danza. A la gorra.

Lucas Dorado presenta “El sueño”.- A las 21 en Desafinado Club, Diagonal 93 n52, City Bell,

Cultura en el Río en Ensenada.- Desde las 18 en el Mirador Néstor Kirchner, Cno. Alte. Brown y diagonal 74. Habrá: Zumba con Leo Casas; Comparsa Makumba; DJ José Bosch; Mauricio Polero; Mais Uma y De Una Cumbia. Gratis.

EVENTOS

CINE

Alemania.- A las 20.30 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, con dirección de María Zanetti, en el marco del Select Movil. Gratis.

EXPOSICIONES

Museo del automóvil y ramos generales.- De 15 a 19 en 1 entre 34 y 35.