Ben Affleck y Matt Damon se burlaron del "gallego" de Luciano Castro

Barbie Simons entrevistó a Ben Affleck y Matt Damon por "El Botín", película que protagonizan y que estrenaron ayer en Netflix. Un diálogo que se volvió desopilante cuando los actores, dos de los rostros más reconocidos de Hollywood, terminaron burlándose de Luciano Castro.
En medio de la amena charla, en la que la periodista les habló del mate y otras costumbres argentinas, Barbie les pidió que recrearan uno de los audios más viralizados de los últimos días: el de Luciano Castro hablando en "gallego", intentando seducir a la ya famosa Sara, una joven a la que conoció durante un viaje por España.
"Oye, Sara, buen día guapa, no quiero ser un gilipollas y no atosigarte", dicen, casi a coro los actores, en el inicio del reel compartido por la periodista en su cuenta de Instagram. Un clip que se volvió viral por la "descansada mundial" -como dirían los chicos- que se está comiendo Luciano Castro. De hecho, él mismo dijo que le daba "vergüenza" escucharse, en tanto le parecía "patético".
