Maltrato animal en La Plata: rescataron dos perros en estado deplorable tras un allanamiento
Maltrato animal en La Plata: rescataron dos perros en estado deplorable tras un allanamiento
Un grave caso de maltrato animal fue detectado en la localidad platense de Los Hornos, donde personal policial realizó un allanamiento y rescató a dos perros que se encontraban en condiciones extremas de abandono, desnutrición y deterioro de salud.
El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada en calle 67 entre 136 y 137, luego de una serie de tareas de recolección de información y entrevistas informales con vecinos de la zona, quienes alertaron sobre la situación de los animales, señalando que permanecían en condiciones deplorables.
Ante los datos reunidos, el Gabinete Técnico Operativo de la comisaría 3ª de La Plata dio inmediata intervención a la UFI N°17, a cargo de la fiscal Virginia Di Lorenzo, que ordenó un registro domiciliario en el marco de una causa caratulada como “Infracción a la Ley 14.346 – Malos tratos y actos de crueldad a los animales”.
El operativo se realizó con la colaboración de personal veterinario del área de Zoonosis y Bromatología, quienes constataron que los dos caninos presentaban un cuadro severo de desnutrición y un estado general de salud muy deteriorado, lo que evidenciaba la necesidad de intervención veterinaria urgente.
Como resultado del procedimiento, se concretó la aprehensión del responsable del lugar, mientras que los animales fueron puestos a resguardo y derivados a proteccionistas, quienes quedaron a cargo de su cuidado y recuperación.
La fiscal interviniente avaló el accionar policial y dispuso que se labren las actuaciones correspondientes, ordenando además que el aprehendido sea trasladado a sede judicial para la primera audiencia.
El caso volvió a generar indignación entre vecinos y proteccionistas, y pone nuevamente en foco la importancia de la denuncia ciudadana ante situaciones de maltrato animal, que permite la rápida intervención de la Justicia y el rescate de animales en riesgo.
