Gremios estatales aceptaron la oferta salarial de la Provincia
Gremios estatales aceptaron la oferta salarial de la Provincia
Salvaje robo en La Plata: golpearon a un vecino y escaparon con dinero
Atención usuarios del Tren Roca: habrá servicios limitados a La Plata este finde
Alerta en La Plata por un falso inspector de la "Amarok blanca" que recorre comercios y pide coimas
Cortes de agua y luz en La Plata: siguen los reclamos y crece la preocupación
Un comentario edadista terminó en un cruce feroz entre Feinmann, Dupláa y Echarri
El romántico posteo de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi en sus vacaciones en Rosario
Música, teatro, cine y espectáculos: la agenda para este finde en La Plata
Imputaron al padre de Bastián por el choque en Pinamar que dejó al niño en grave estado
Las plazas del centro de la Ciudad, a puro ritmo latino: cómo es la movida de bachata y salsa
Un informe del Banco Provincia advierte que la inflación podría mantenerse encima del 2% en el primer semestre
Violenta pelea de tránsito en La Plata: un conductor se bajo y golpeó a un chofer de la línea 273
A partir de febrero, nuevo esquema en La Plata para el pago de los tributos que abonan los comercios
Leer todos los días: cómo fortalece la salud cognitiva y por qué no todos los textos impactan igual
Christian Petersen, a más de un mes de estar al borde del abismo: el video de su nueva vida con rutina física
Pablo Echarri, furioso con Chiche Gelblung: "En casa no lo queremos"
AFA: por qué Faroni y su esposa se presentaron de manera anticipada y espontánea ante el juez
Increíble: los pilotos que volaron 60 veces a la mansión de Pilar dicen que nunca llevaron a nadie
Macri reaparece en Italia y retoma la actividad pública mientras el PRO renueva su conducción
Se reunió la mesa política del Gobierno con la reforma laboral como tema principal
Robo al galope: persecución viral a "caballo-chorros" en el Conurbano
Un hombre sufrió quemaduras leves tras un incendio en la zona oeste de La Plata
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Sorpresa en el nuevo parte médico de Bastián: tiene múltiples fracturas de cráneo
En libertad condicional robó en una panadería de La Plata y lo detuvo la policía
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un violento robo ocurrió el domingo 11 de enero por la noche en una vivienda ubicada en Avenida 44 y 188, en la localidad platense de Olmos, donde cuatro delincuentes sorprendieron a un vecino dentro de su casa, lo atacaron a golpes y escaparon con una importante suma de dinero.
Según se pudo reconstruir, el hecho se produjo alrededor de las 23.40, cuando los asaltantes llegaron al lugar a bordo de un automóvil de color oscuro, tal como quedó registrado en cámaras de seguridad de la zona. Tras ingresar a la vivienda, redujeron a la víctima y se apoderaron del dinero que se encontraba en el interior, aunque el monto sustraído no fue informado oficialmente.
Vecinos del barrio señalaron que no se trata de un episodio aislado y advirtieron que en otras oportunidades se registraron hechos de características similares, lo que incrementa la preocupación por la inseguridad en la zona.
Durante el asalto, el propietario de la casa fue brutalmente golpeado, aunque logró defenderse como pudo. Luego de que los delincuentes se dieron a la fuga, el hombre intentó perseguirlos armado con un palo, pero no logró alcanzarlos.
La víctima sufrió lesiones físicas como consecuencia del ataque, mientras que los autores del hecho quedaron registrados por cámaras de seguridad, cuyas imágenes ya fueron aportadas a la investigación para intentar identificarlos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí