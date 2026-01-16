Salvaje robo en La Plata: golpearon a un vecino y escaparon con dinero

Un violento robo ocurrió el domingo 11 de enero por la noche en una vivienda ubicada en Avenida 44 y 188, en la localidad platense de Olmos, donde cuatro delincuentes sorprendieron a un vecino dentro de su casa, lo atacaron a golpes y escaparon con una importante suma de dinero.

Según se pudo reconstruir, el hecho se produjo alrededor de las 23.40, cuando los asaltantes llegaron al lugar a bordo de un automóvil de color oscuro, tal como quedó registrado en cámaras de seguridad de la zona. Tras ingresar a la vivienda, redujeron a la víctima y se apoderaron del dinero que se encontraba en el interior, aunque el monto sustraído no fue informado oficialmente.

Vecinos del barrio señalaron que no se trata de un episodio aislado y advirtieron que en otras oportunidades se registraron hechos de características similares, lo que incrementa la preocupación por la inseguridad en la zona.

Durante el asalto, el propietario de la casa fue brutalmente golpeado, aunque logró defenderse como pudo. Luego de que los delincuentes se dieron a la fuga, el hombre intentó perseguirlos armado con un palo, pero no logró alcanzarlos.

La víctima sufrió lesiones físicas como consecuencia del ataque, mientras que los autores del hecho quedaron registrados por cámaras de seguridad, cuyas imágenes ya fueron aportadas a la investigación para intentar identificarlos.