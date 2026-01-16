Horror en un hotel de Recoleta: una mujer y su hijo de siete años aparecieron muertos en una habitación

Una mujer de 41 años y su hijo de 7 fueron hallados muertos en un hotel del barrio porteño de Recoleta, en el baño de la habitación donde se hospedan, ambos eran buscados por la familia y se habían registrado en el establecimiento el día anterior.

Según el parte policial, el personal policial recibió el llamado del gerente del albergue durante el mediodía de este 16 de enero, por el hallazgo en el lugar situado en Marcelo T. de Alvear al 1300.

El personal de hotel ingresó a la habitación ya que no realizaron el check-out en el tiempo establecido ni respondían a los llamados, es así que al acceder al lugar encontraron a ambos en el interior de la bañera sin vida.

En tanto y tal como refiere el informe, no se observaron ingresos violentados y la habitación no estaba revuelta por lo que la Unidad Criminalística y la Policía de la Ciudad trabajan en el lugar.

El ex marido de la mujer se acercó al hotel y fue acompañado por efectivos al ingresar.

El hecho quedó a cargo de la Fiscalía Criminal Correccional 59 a cargo de Laura Belloqui que dispuso labrar en primera instancia actuaciones por averiguación de causales de muerte.

Anteriormente, la familia de ambos difundió un comunicado en donde pudieron: “Los buscamos. Faltan de su domicilio desde el día 15/1/26 por la tarde barrio Independencia, González Catán. Gisela de Yurka, 41 años, y Sarú Ovejero, de 7”.