Tragedia en el Bingo de La Plata: falleció una mujer jugando en el tragamonedas
Tragedia en el Bingo de La Plata: falleció una mujer jugando en el tragamonedas
El acuerdo en paritarias en la Provincia: ¿Cómo es y de qué manera se aplicará el aumento?
El dólar perdió $35 durante la semana y cerró en $1.455: el precio más bajo en dos meses
Salvaje robo en La Plata: golpearon a un vecino y escaparon con dinero
Música, teatro, cine y espectáculos: la agenda para este finde en La Plata
Atención usuarios del Tren Roca: habrá servicios limitados a La Plata este finde
El romántico posteo de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi en sus vacaciones en Rosario
La Plata: a la hija de su vecino le dijo "Mamita, te voy a partir toda" y luego disparó al aire
Cortes de agua y luz en La Plata: siguen los reclamos y crece la preocupación
Alerta en La Plata por un falso inspector de la "Amarok blanca" que recorre comercios y pide coimas
"Cerebro de mono": Le preguntaron a Maxi López a qué hombre besaría, dijo "Flor de la V" y se armó
Un comentario edadista terminó en un cruce feroz entre Feinmann, Dupláa y Echarri
Maltrato animal en La Plata: rescataron dos perros en estado deplorable tras un allanamiento
Descansada mundial: hasta Ben Affleck y Matt Damon se burlaron de Luciano Castro
Argentina formará parte de la nueva misión de la NASA para volver a la Luna
Alerta sanitaria: denuncian invasión de ratas en una alcaidía de La Plata
Horror en un hotel de Recoleta: una mujer y su hijo de siete años aparecieron muertos en una habitación
Libros para el verano en La Plata: guía de lecturas según la edad y el bolsillo
Las plazas del centro de la Ciudad, a puro ritmo latino: cómo es la movida de bachata y salsa
Imputaron al padre de Bastián por el choque en Pinamar que dejó al niño en grave estado
Un informe del Banco Provincia advierte que la inflación podría mantenerse encima del 2% en el primer semestre
Violenta pelea de tránsito en La Plata: un conductor se bajo y golpeó a un chofer de la línea 273
El Año Nuevo Chino y una celebración a todo ritmo en La Plata con shows, gastronomía y concurrencia masiva
A partir de febrero, nuevo esquema en La Plata para el pago de los tributos que abonan los comercios
Leer todos los días: cómo fortalece la salud cognitiva y por qué no todos los textos impactan igual
Christian Petersen, a más de un mes de estar al borde del abismo: el video de su nueva vida con rutina física
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Una mujer de 41 años y su hijo de 7 fueron hallados muertos en un hotel del barrio porteño de Recoleta, en el baño de la habitación donde se hospedan, ambos eran buscados por la familia y se habían registrado en el establecimiento el día anterior.
Según el parte policial, el personal policial recibió el llamado del gerente del albergue durante el mediodía de este 16 de enero, por el hallazgo en el lugar situado en Marcelo T. de Alvear al 1300.
El personal de hotel ingresó a la habitación ya que no realizaron el check-out en el tiempo establecido ni respondían a los llamados, es así que al acceder al lugar encontraron a ambos en el interior de la bañera sin vida.
En tanto y tal como refiere el informe, no se observaron ingresos violentados y la habitación no estaba revuelta por lo que la Unidad Criminalística y la Policía de la Ciudad trabajan en el lugar.
El ex marido de la mujer se acercó al hotel y fue acompañado por efectivos al ingresar.
El hecho quedó a cargo de la Fiscalía Criminal Correccional 59 a cargo de Laura Belloqui que dispuso labrar en primera instancia actuaciones por averiguación de causales de muerte.
LE PUEDE INTERESAR
Maltrato animal en La Plata: rescataron dos perros en estado deplorable tras un allanamiento
Anteriormente, la familia de ambos difundió un comunicado en donde pudieron: “Los buscamos. Faltan de su domicilio desde el día 15/1/26 por la tarde barrio Independencia, González Catán. Gisela de Yurka, 41 años, y Sarú Ovejero, de 7”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí