Se agudiza el conflicto con los anestesiólogos

Los anestesiólogos platenses ya reprogramaron todas las operaciones pactadas para la semana que viene ante la falta de pago de lo trabajado desde septiembre y la falta de acuerdo para firmar el convenio que regirá este año la actividad de los profesionales del sector en los hospitales públicos que dependen de la provincia de Buenos Aires.

Según informó el presidente de la Sociedad Platense de Anestesiología (SPA), Juan Manuel Boullosa, “crece la incertidumbre por la falta de pago de lo trabajado hace varios meses, por lo que se han reprogramado todas las operaciones de la próxima semana, manteniendo sólo la actividad de guardia o urgencia y también aquellos procedimientos programados que no pueden posponerse: procedimientos oncológicos, pediátricos, cesáreas y fracturas”.

Boullosa también resaltó que “el no marco regulatorio de las prácticas que se están realizando al no tener convenio 2026 vigente genera cada vez mayor incertidumbre siendo considerado por las autoridades personal esencial para la atención en salud”.

Fuentes del ministerio de Salud bonaerense dijeron a este diario que “se está trabajando para poder firmar el convenio 2026 y así poder seguir abonando lo que está pendiente”.

La deuda es con más de 100 anestesiólogos platenses que trabajan en los hospitales públicos de La Plata, Berisso, Ensenada, Montes y Lobos, entre otros.

Según publicó este diario en ediciones anteriores, se han realizado distintas reuniones entre las partes, pero hasta el momento no se lograron avances concretos en ambos temas: pagos y convenio.

La situación, en tanto, generó que los coordinadores del servicio de anestesiología de los hospitales afectados enviaran a las autoridades de los centros de salud distintas notas en las que expresan la inquietud del plantel de profesionales que tiene a cargo el servicio por la falta de pago y la incertidumbre ante la continuidad de las prestaciones por la falta de acuerdo entre la SPA y el ministerio de Salud provincial.

Se pudo saber que muchos profesionales están analizando si continuarán o no con el servicio en los hospitales ante la difícil situación que están atravesando desde hace varios meses.

Una de las trabas que tiene el convenio es que desde la cartera sanitaria buscan cerrar el acuerdo con valores de octubre 2025, sin tomar en cuenta la evolución de la inflación en estos últimos meses.

Otro aspecto es que durante 2025, apuntan los anestesiólogos, se trabajo con el convenio prorrogado de 2024, con algunos ajustes que no fueron acordes a la realidad económica del país y la provincia.

Los profesionales remarcan que son dos cuestiones diferentes el atraso en el pago de las prestaciones adeudadas de 2025 por parte del Ministerio y la firma del convenio para este año.

Además señalan que “el honorario profesional tiene carácter alimentario”, según plantearon en una de las notas del servicio de anestesiología a la dirección ejecutiva del hospital de Lobos. Se pudo saber, que entre otros ajustes que hizo la Provincia, fue terminar con el pago de “viáticos” para pagar el combustible de los viajes a ese hospital.

La deuda es con más de 100 anestesiólogos por prácticas realizadas desde septiembre