Médicos bonaerenses exigen paritarias y denuncian pérdida salarial “histórica”

Desde la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA) advirtieron que el atraso acumulado frente a la inflación ronda el 20 % en los últimos dos años. Apuntan contra la falta de recursos y el “fraude laboral” en el pago de especialidades.

Mientras el Gobierno bonaerense inició esta semana las negociaciones con los trabajadores estatales y docentes, AMRA alzó exige la reapertura “urgente” de la paritaria sectorial correspondiente a la Ley 10.471.

Los profesionales de la salud denunciaron que la última audiencia específica se realizó en octubre de 2025, dejando en el aire el cierre salarial de los últimos dos meses del año pasado. Los números que maneja el gremio son alarmantes. De acuerdo a sus mediciones, el salario médico quedó un 10% por debajo de la inflación en el último tramo de 2025. No obstante, advierten que el problema es estructural: 20% de pérdida acumulada entre 2024 y 2025; 40% de deuda histórica en el poder adquisitivo que se arrastra desde la gestión de la ex gobernadora María Eugenia Vidal.

“La caída del poder de compra en la última década configura un deterioro profundo. Un ofrecimiento del 1,5% evidencia la desconexión de las autoridades frente a la realidad que viven los médicos bonaerenses”, señalaron fuentes sindicales a través de un comunicado.

También marcaron recortes en becas, reducción de horas extras en las guardias y falta de insumos básicos y medicamentos. El gremio denuncia como un “fraude laboral” que el título de especialidad se pague bajo esta figura, lo que contradice los artículos 51 y 52 de la Ley 10.471 y exigen que se cumpla con el cómputo doble de los años de servicio prestados durante la emergencia por COVID-19.