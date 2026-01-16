VIDEO.- La tormenta dejó árboles caídos y calles anegadas en la Región
VIDEO.- La tormenta dejó árboles caídos y calles anegadas en la Región
Elogios del FMI por las reservas y confirman la misión en febrero
VTV “salada”: ya roza los $100.000 y en un año casi duplicó su costo
Para criar a un niño se necesitaron $586.627 mensuales en diciembre
Nuevo operativo en otro loteo ilegal y denuncia en la Justicia
Un apagón en CABA y el Conurbano afectó a más de 800 mil usuarios
Bomba en Estudiantes: ¿Marcos Rojo podría o no pegar la vuelta?
AFA: amplían la causa por la mansión de Pilar y citan a Faroni
Polémica: ¿quién pagó el viaje de diputados del PRO y libertarios a China?
Poner a punto el auto: un servicio necesario y cada vez más caro
En febrero, una nueva suba en el boleto del micro: el mínimo cerca de los $800
Médicos bonaerenses exigen paritarias y denuncian pérdida salarial “histórica”
VIDEO. Siempre que llovió, paró: la tremenda postal del arcoíris que relució en la Ciudad
Convocan a la comunidad para participar en la prevención de adicciones
Vecinos de Gonnet piden más bidones de agua para afrontar el verano
Ya tiene fecha el festejo del Año Nuevo Chino: 21 y 22 de febrero
Veinte tiros contra una vivienda y un barrio atravesado por el temor
Una mujer de 35 años blanco de un aberrante ataque en Abasto
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Desde la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA) advirtieron que el atraso acumulado frente a la inflación ronda el 20 % en los últimos dos años. Apuntan contra la falta de recursos y el “fraude laboral” en el pago de especialidades.
Mientras el Gobierno bonaerense inició esta semana las negociaciones con los trabajadores estatales y docentes, AMRA alzó exige la reapertura “urgente” de la paritaria sectorial correspondiente a la Ley 10.471.
Los profesionales de la salud denunciaron que la última audiencia específica se realizó en octubre de 2025, dejando en el aire el cierre salarial de los últimos dos meses del año pasado. Los números que maneja el gremio son alarmantes. De acuerdo a sus mediciones, el salario médico quedó un 10% por debajo de la inflación en el último tramo de 2025. No obstante, advierten que el problema es estructural: 20% de pérdida acumulada entre 2024 y 2025; 40% de deuda histórica en el poder adquisitivo que se arrastra desde la gestión de la ex gobernadora María Eugenia Vidal.
“La caída del poder de compra en la última década configura un deterioro profundo. Un ofrecimiento del 1,5% evidencia la desconexión de las autoridades frente a la realidad que viven los médicos bonaerenses”, señalaron fuentes sindicales a través de un comunicado.
También marcaron recortes en becas, reducción de horas extras en las guardias y falta de insumos básicos y medicamentos. El gremio denuncia como un “fraude laboral” que el título de especialidad se pague bajo esta figura, lo que contradice los artículos 51 y 52 de la Ley 10.471 y exigen que se cumpla con el cómputo doble de los años de servicio prestados durante la emergencia por COVID-19.
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO. Siempre que llovió, paró: la tremenda postal del arcoíris que relució en la Ciudad
LE PUEDE INTERESAR
Calor extremo y apagón: en Villa Elvira los más afectados
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí