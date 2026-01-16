Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de este viernes 16 de enero

Este viernes, Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia (BAPRO), mantiene una amplia variedad de descuentos pensados para acompañar los consumos diarios en distintos rubros. Las promociones alcanzan a comercios adheridos de toda la provincia e incluyen reintegros semanales y beneficios sin tope, según el caso.

La propuesta vigente permite acceder a rebajas en farmacias y perfumerías, así como también en ferias y mercados distribuidos en territorio bonaerense. A esto se suman beneficios especiales en comercios ubicados dentro de universidades y en reconocidas marcas gastronómicas y balnearios que forman parte de la temporada de verano.

Además, las promociones están diseñadas para distintos tipos de consumo, desde compras habituales hasta salidas recreativas, con condiciones claras y topes definidos que buscan fomentar el uso cotidiano de la billetera digital en múltiples rubros.

Las ofertas de la Cuenta DNI para este viernes

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana

Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $6.000 por semana.

Marcas destacadas del verano: 25% de ahorro todos los días, con tope de reintegro de $10.000 por semana por marca

Incluye comercios adheridos de Amalfi, Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Freddo, Guolis, Havanna, Heladería El Pino, Interlagos, La Fonte de Oro, La Pinocha, Le Park, Lucciano's, Manolo, Parque Mogotes y SAO Medialunas. También los balnearios El Calamar Loco, Guardalavaca, Hanalei, Manaos, Marbella, Pepe's, Mute y Torreón del Monje

Los descuentos en supermercados

Chango Más: 15% de descuento los jueves, viernes y sábados, sin tope de reintegro y con devolución en el acto