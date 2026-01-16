Los números de El Cartonazo con EL DIA: pozo de $1.000.000 y $300.000 de línea

El Súper Cartonazo de esta semana tiene un pozo de $1.000.00 y desde hoy, con la edición impresa del diario EL DIA, comenzarán a publicarse los números para controlar y el martes se definirá si hay nuevo ganador o bien se acumula otro millón.

El juego que atrapa cada vez más a los lectores de EL DIA reparte además $300.000 cada semana por el acierto de línea. Es por eso que este jueves se renovaron las esperanzas.

Los números de hoy viernes 16 de enero de 2026

Cómo jugar al Súper Cartonazo

Jugar es sencillo. Cada jueves se entregan los nuevos cupones con 15 números entre el 00 y el 89. Luego, a partir de la jornada siguiente, hay que cotejar los números que están en el cartón con los que se publican en la edición impresa del diario y en eldia.com.

Quien llene el cupón con todos los números, debe presentarse el martes antes de las 17hs. en las oficinas de EL DIA, Diagonal 80 Nº 815, con el cartón y el DNI para chequear los datos y acreditarse el pozo que está en juego. En caso de que haya más de un ganador, el premio se reparte en partes iguales.

El Súper Cartonazo repartió premios millonarios a numerosos lectores que siguen el juego semana a semana y de eso modo han tenido la alegría de ganar y destinar el dinero con diferentes objetivos.