El negocio de la leche se concentra: más producción, menos tambos

A simple vista, el sector lácteo luce un escenario de bonanza. Con un crecimiento interanual superior al 10%, en 2025 la producción de leche y de sólidos de leche alcanzó el nivel más alto de los últimos diez años. No obstante, ese salto está lejos de reflejar la realidad de todo el sector. Jaqueados por la debilidad de la demanda en el mercado interno y el descenso de los precios, los tambos pequeños y las pymes industriales se enfrentan a dificultades que, en muchos casos, están derivando en cierres.

“No estamos en crisis, pero hoy la situación no es para nada buena”, dijo José Quintana, director de la consultora Economía Láctea y ex Director Nacional de Lechería durante el gobierno de Mauricio Macri. “Lamentablemente, la demanda no está reaccionando y, al igual que lo que sucede en otros sectores, estamos esperando que las reformas de la macroeconomía empiecen a verse reflejadas por fin en la micro”, agregó.

Impulsada por una mejora de las condiciones climáticas que favoreció el crecimiento de las pasturas, sumado a bajos precios de los granos que permitieron una mayor disponibilidad de forraje, la producción de leche acumuló entre enero y noviembre del año pasado un crecimiento del 10,2% frente al mismo período de 2024, según datos del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA). Con ese impulso, la producción estimada con la que cerró el año pasado es de unos 11.600 millones de litros, el nivel más alto desde 2015.

Sin embargo, esa mayor producción no viene siendo acompañada por la demanda. Las ventas de productos lácteos en el mercado interno en noviembre pasado fueron en volumen 12,7% inferiores a las del mes anterior. En la comparación con respecto a noviembre de 2024, la baja fue del 3,6%.

Con más oferta y menos demanda, el precio se desplomó desde los niveles máximos alcanzados a mediados de 2024. Ya a fines de 2025, el precio promedio de leche cruda pagado al productor era de U$S 0,33 por litro, un 25,1% menos que un año atrás.

Una situación desafiante

Ese escenario de precios a la baja viene acelerando un proceso que se arrastra desde hace años y que excede al mercado argentino: la concentración de la producción. Mientras en 2010 los tambos pequeños y medianos que producían menos de 2.000 litros diarios de leche representaban el 60% del total y aportaban el 27% de la producción, en noviembre del año pasado esas unidades ya solo representaban el 44,8% de los tambos y aportaban apenas el 11% de la producción total de leche, según datos de OCLA.

Ese sostenido proceso de concentración se viene acelerando en el contexto actual. “Todo el que queda afuera de la cadena comercial en este momento está teniendo problemas”, dijo Javier De la Peña, presidente de la cooperativa Asociación Unión Tamberos y referente de Coninagro para el sector lácteo. “El año pasado, las industrias que comercializan sus productos en las góndolas lograron trasladar a precios sus costos con aumentos en torno al 20%, mientras que los productores no están pudiendo ni siquiera salir empatados”, agregó. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), en 2025 los precios de los productos lácteos registraron una variación interanual promedio del 17,5%.

En ese contexto de precios y márgenes muy ajustados, la escala está siendo la variable que determina la supervivencia o la desaparición de los tambos. “Los productores grandes, con volumen y una estructura empresarial mucho más desarrollada, no están en una situación complicada dado que han podido ofrecer una mejor calidad de leche y, con eso, negociar en mejores condiciones los precios”, dijo De la Peña. “En cambio, los productores chicos y medianos, con mucho tiempo de mano de obra propia incluido en el trabajo y con poco tiempo para hacer la parte de management empresarial, vienen perdiendo valor”, añadió.

Los números del año pasado son elocuentes: mientras los establecimientos de más de 6.000 litros diarios de volumen registraron un crecimiento de la producción del 12,6% interanual en el período enero-noviembre, los medios y bajos presentaron subas menores (10,8% y 0,8% respectivamente). Con eso, en 2025 hubo un 4,2% menos tambos que en el año anterior y un 10% menos que en 2023.

Para las pymes industriales del sector también el escenario es desafiante. En 2024, cuando la oferta de leche era baja y el mercado interno pagaba más que la exportación, las pymes salieron a stockearse para producir sobre todo quesos baratos, el nicho al que generalmente apuntan. Sin embargo, la baja abrupta del precio de la leche registrada desde mediados del año pasado llevó a las grandes industrias a intentar a reducir el stock acumulado con una baja de los precios en las góndolas, lo que ajustó aún más el precio pagado a pymes y productores.

La caída de los precios, sumado a costos al alza y altas tasas de interés que dificultan sostener el capital de trabajo, viene dejando heridos. “Es un momento crítico para las pymes industriales por exceso de oferta de leche en un contexto de poca demanda: los precios de los quesos bajaron mucho y si alguna pyme venía trastabillando, seguramente haya volcado”, señaló Quintana. “Es probable que haya una reconversión a nivel industrial: como en otros rubros, quien no se adapte a las nuevas condiciones se le complicará el negocio”, añadió.

En todo caso, esa reconversión deberá llevarse adelante en paralelo a los esfuerzos de otras compañías lácteas por escapar de una crisis que, lejos de reflejar una dificultad actual, arrastran desde hace años. Empresas históricas del sector como Sancor, La Suipachense -declarada en quiebra a fines del año pasado- y Lácteos Verónica -mantuvo paralizadas sus plantas algunos días a fines del año pasado por un conflicto salarial- han venido sufriendo los impactos tanto de la macroeconomía como de malas decisiones empresariales.

“Son empresas con varios años de problemas de gestión que no han podido superar”, dijo De la Peña. “Ahora, la caja pasó a ser tirana y la cuestión pasa por si cierra o no el número dado que recurrir al mercado financiero con tasas de interés que están arriba del 30%, en medio de una rentabilidad bajísima, no es la mejor opción”, agregó.

La salida exportadora

Con proyecciones de una demanda en el mercado interno también débil para este año, buena parte de las fichas del sector apuntan a consolidar la salida exportadora. En noviembre, las exportaciones medidas en litros de leche equivalentes saltaron 12,9% frente al mismo mes de 2024. Ese impulso podría tomar más fuerza aún si se confirma el cambio de tendencia que empiezan a registrar los precios internacionales.

En ese sentido, el año empezó con buenas noticias. Luego de que el precio de la leche en polvo cayera 20% entre mayo y diciembre pasados por una sobreoferta global, el 6 de enero, en la subasta de la plataforma Global Dairy Trade (GDT), el precio promedio de referencia en Oceanía subió 7%. Tras ocho rondas con caídas, esa alza podría implicar un cambio de las condiciones que predominaron en los últimos años en los mercados internacionales.

“Hasta ahora, el industrial que tenía que salía a comprar leche la pagaba a precios bajos porque al mes siguiente la iba a exportar más barato, pero ahora, si se consolidan las señales de un cambio de tendencia, habrá incentivos para pagar un poco más la leche con la intención de abastecerse y poder exportar todo lo que se pueda”, dijo Quintana. “Argentina exporta entre un 20% y un 25% de su producción, dependiendo el año, y ahí podría haber una salida para el sector si los precios internacionales finalmente se recuperan”.