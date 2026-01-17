No se puede hablar de progreso sin contar con trenes confiables

En lo que va del mes, entre formaciones del tren Roca que sirven en el ramal Quilmes que une a las estaciones de La Plata y Constitución y dos automotores que intentaban cruzar las vías, se registraron choques en el tramo que corre por Quilmes, sin que afortunadamente se registraran víctimas fatales.

No obstante ello y más allá de la imprudencia humana que pudo haber incidido, tales episodios volvieron a dejar en claro que es imperativo volver íntegramente confiable el servicio de esta línea, caracterizada en los últimos tiempos por una sucesión de deficiencias de toda naturaleza.

Se sobreentiende que cuando las demoras en que recae el servicio ferroviario obedecen a trabajos que buscan poner en condiciones las vías, los terraplenes o las señalizaciones, ellas se tornan, además de prioritarias, comprensibles.

Nadie podría argumentar ni reclamar contra acciones necesarias para otorgarle seguridad a la prestación, pero con la condición de que esos trabajos no se demoren ni se tornen reiterados. O que se traduzcan en una persistente suspensión de viajes o, en el mejor de los casos, en que las formaciones deban circular a 30 o menos kilómetros por hora. Hoy lleva más de una hora el viaje entre ambas capitales y hace más de medio siglo el mismo viaje, con locomotoras a vapor, insumía 45 minutos.

Es verdad que en muchos casos se ha hablado de medidas y trabajos imprescindibles para modernizar el funcionamiento del ferrocarril entre ambas ciudades. Levantamiento de andenes, mejoramiento de los sistemas de señalización, recambio de vías y de durmientes forman parte de los trabajos que se realizaron y se siguen realizando. Sin embargo, las demoras en que se incurre, para una extensión de 50 kilómetros, parecen ser más que excesivas.

Mientras ello sucede, miles de pasajeros debieron bajarse en Villa Elisa, para llegar a La Plata. O hacerlo en Tolosa, como también ocurrió, en un contexto de deficiencias que fueron marcadas por numerosos testimonios.

Y, por razones funcionales, gremiales o de otra índole, se cancelaron numerosos servicios. Los trenes dejaron de salir o funcionaron bajo protesta a velocidades ínfimas, se suspendieron horarios programados y siempre fueron los usuarios los que debieron pagar a su costa los platos rotos y los horarios incumplidos. No puede dejar de señalarse que miles de trabajadores incumplen con sus horarios.

No puede hablarse seriamente de la necesidad de progresar que existe en todo país sin advertir que, sin embargo, ella se convierte de una mera intención si no figura entre sus prioridades la existencia de un eficaz servicio de ferrocarriles, tanto en lo que concierne al transporte de pasajeros como al de carga. Y, lamentablemente, esta premisa no se está cumpliendo en la Argentina. Numerosos ramales permanecen inactivos.

Debe también reiterarse que la Ciudad pierde a muchos potenciales visitantes que quieren conocerla y recorrerla los fines de semana. Es de esperar, entonces, que la empresa Trenes Argentinos se ocupe de normalizar de una vez por todas y de punta a punta el servicio que une a La Plata con la estación porteña de Constitución.