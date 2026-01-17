La UNLP, protagonista de una misión histórica: un satélite argentino viajará rumbo a la Luna

La Universidad Nacional de La Plata tendrá un rol clave en uno de los hitos científicos y tecnológicos más importantes de la historia reciente del país. En las próximas semanas, Argentina formará parte de la misión Artemis II de la NASA, que orbitará la Luna, a través del microsatélite ATENEA, un desarrollo nacional en el que participó activamente la casa de estudios platense.

La confirmación fue realizada por el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación, Darío Genua, quien destacó que ATENEA “validará tecnología crítica y llegará más lejos que cualquier satélite argentino hasta el momento”, marcando un antes y un después para la industria espacial del país.

En ese marco, la UNLP, a través de su Facultad de Ingeniería y equipos de investigación especializados, integró el conjunto de instituciones académicas y científicas que colaboraron en el desarrollo del microsatélite, junto a la CONAE, VENG, la CNEA, el IAR, la UBA y la UNSAM. El proyecto consolida años de trabajo científico que ahora adquieren relevancia internacional al incorporarse a una misión de la NASA.

ATENEA fue presentado semanas atrás por la Facultad de Ingeniería de la UNLP como un satélite experimental destinado a probar tecnologías clave en condiciones extremas del espacio profundo. Su participación en Artemis II no solo permitirá validar esos desarrollos, sino que también posiciona a la universidad pública argentina en la vanguardia de la exploración espacial.

Desde el ámbito oficial subrayaron que la presencia argentina en esta misión fortalece la proyección internacional del país y demuestra la capacidad del sistema científico-tecnológico nacional para integrarse a la llamada nueva economía espacial, con la UNLP como uno de sus actores centrales.