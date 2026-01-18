Corrupción en la AFA: Toviggino en un escándalo por viajes al exterior con aviones privados que superan los US$ 7 millones
Corrupción en la AFA: Toviggino en un escándalo por viajes al exterior con aviones privados que superan los US$ 7 millones
Disputas en proceso y un mensaje cifrado para profundizar distancias
Reforma laboral: el Gobierno negocia votos en el Senado mientras sindicatos y gobernadores disputan poder y cajas
Brutal ataque en La Plata: cuatro personas detenidas por dejar gravemente herido a un joven
Por fín una buena noticia: nacieron trillizos sanos en La Plata
Locura en la zona oeste de La Plata: discutió con su pareja, lo atropelló en la 520 y casi lo mata
La agenda deportiva del domingo da inicio a un certamen nacional
Jorge Rial cargó contra el Chaqueño Palavecino tras su aparición con Milei
Domingo ventoso y con alerta por la crecida del Río de la Plata
Mar del Plata alcanza 75 % de ocupación al iniciar el tercer fin de semana de enero
Volcó en Diagonal 73, dio positivo en alcoholemia y le secuestraron el auto en La Plata
La economía de 2026, entre límites del mercado interno y la estabilidad
Emotivo rescate en Arturo Seguí: bomberos salvaron a un perrito atrapado en un desagüe
Mirtha Legrand desmintió romance de Juana Viale con Macri: "Una vil mentira"
Tsunamis de un metro, pozos, canaletas y crecidas: los riesgos y secretos de las playas locales
Casas solas, un peligro: desvalijaron a un penitenciario en Arana
"Desde La Plata salió tecnología clave para el satélite que irá a la Luna": cuál fue el aporte local a Artemis II
“La virgen de la tosquera”: el universo de Mariana Enriquez en la gran pantalla
El agua, cada vez más templada: qué pasa con el mar en la Costa
Los números de este domingo de El Cartonazo con EL DIA: pozo de $1.000.000
Por qué no remonta el uso de la capacidad instalada en la industria
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un siniestro vial se registró este domingo a la madrugada en la ciudad de La Plata, cuando un automóvil volcó en Diagonal 73, entre las calles 47 y 48. Afortunadamente, no hubo heridos de gravedad, aunque el conductor dio positivo en el test de alcoholemia y el vehículo fue incautado.
El hecho fue advertido por personal del Comando de Patrullas durante una recorrida preventiva, tras recibir un alerta radial por el vuelco de un rodado en la zona mencionada. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el vehículo ya había sido removido de la cinta asfáltica por personal de la Secretaría de Control Urbano, que intervino de manera inmediata para ordenar el tránsito.
Según se informó oficialmente, el auto involucrado fue un Chevrolet Corsa, en el que viajaban dos hombres de 46 y 45 años. El conductor fue sometido a un test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 1,63 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima de lo permitido, por lo que se labró el acta de infracción correspondiente.
En el lugar no se hallaron otros vehículos involucrados en el siniestro. Además, ninguno de los ocupantes presentó lesiones de gravedad, motivo por el cual no fue necesario su traslado a un hospital.
La UFI N°12 y el Juzgado de Garantías N°3 intervinieron en la causa, caratulada como “lesiones culposas”, y dispusieron la notificación de la formación de actuaciones al conductor, el trabajo de Policía Científica y que el vehículo permanezca secuestrado a disposición del Juzgado de Faltas en turno.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí