Volcó en Diagonal 73, dio positivo en alcoholemia y le secuestraron el auto en La Plata

Un siniestro vial se registró este domingo a la madrugada en la ciudad de La Plata, cuando un automóvil volcó en Diagonal 73, entre las calles 47 y 48. Afortunadamente, no hubo heridos de gravedad, aunque el conductor dio positivo en el test de alcoholemia y el vehículo fue incautado.

El hecho fue advertido por personal del Comando de Patrullas durante una recorrida preventiva, tras recibir un alerta radial por el vuelco de un rodado en la zona mencionada. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el vehículo ya había sido removido de la cinta asfáltica por personal de la Secretaría de Control Urbano, que intervino de manera inmediata para ordenar el tránsito.

Según se informó oficialmente, el auto involucrado fue un Chevrolet Corsa, en el que viajaban dos hombres de 46 y 45 años. El conductor fue sometido a un test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 1,63 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima de lo permitido, por lo que se labró el acta de infracción correspondiente.

En el lugar no se hallaron otros vehículos involucrados en el siniestro. Además, ninguno de los ocupantes presentó lesiones de gravedad, motivo por el cual no fue necesario su traslado a un hospital.

La UFI N°12 y el Juzgado de Garantías N°3 intervinieron en la causa, caratulada como “lesiones culposas”, y dispusieron la notificación de la formación de actuaciones al conductor, el trabajo de Policía Científica y que el vehículo permanezca secuestrado a disposición del Juzgado de Faltas en turno.