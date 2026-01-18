Piden dar en los colegios educación financiera

La gente quiere que se les enseñe a los chicos educación financiera, ya que ocho de cada diez personas apoyan que sea una materia obligatoria en los colegios. Así surge de una encuesta nacional de BCBA Joven y Opina Argentina, la cual revela un fuerte apoyo social a incorporar contenidos de planificación financiera en las escuelas.

El 82% de los encuestados considera que la educación financiera debe ser obligatoria en las escuelas.

El sondeo incluyó a 1.336 personas, con metodología online y un margen de error de 2,6%.

“Lo que muestra la encuesta es una foto muy clara: 8 de cada 10 personas apoyan que la educación financiera sea obligatoria, pero sólo 3 de cada 10 dicen conocer programas de este tipo en las escuelas. Hay una necesidad que todavía no está resuelta en su totalidad”, destacó Guido Lanzillotta, presidente de Bolsa Joven.

El apoyo a la educación financiera atraviesa distintas edades, niveles socioeconómicos y regiones.

Al mismo tiempo, el estudio registra cambios acelerados en los hábitos financieros cotidianos: el 77% de los encuestados utiliza billeteras virtuales y pagos con QR (15 puntos más que el año anterior), y el 36% ya las tiene como principal medio de pago, por encima del efectivo (32%) y de la tarjeta de débito (18%).