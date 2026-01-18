Cómo reaccionaron en el sector productivo tras la firma del acuerdo

Disputas en proceso y un mensaje cifrado para profundizar distancias
El sector empresario argentino reaccionó con un respaldo mayoritario tras la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, al que calificó como un paso estratégico para la inserción internacional de la Argentina. Desde el agro, la industria y el sistema financiero coincidieron en señalar que el entendimiento puede ampliar mercados, atraer inversiones y brindar mayor previsibilidad de largo plazo para la producción y el comercio exterior.
La Sociedad Rural Argentina (SRA) fue una de las primeras entidades en pronunciarse y definió la firma como “un día histórico para nuestra Argentina y la región”, luego de 26 años de negociaciones. En un comunicado, sostuvo que el acuerdo permitirá fortalecer la presencia de los productos agroindustriales en el mercado europeo, uno de los más grandes y de mayor poder adquisitivo del mundo, y lo vinculó con la estrategia del Gobierno nacional de profundizar la inserción internacional.
Según la entidad que preside Nicolás Pino, la apertura comercial beneficiará al Mercosur en su conjunto y, en particular, al sector agroindustrial argentino. En ese sentido, recordó que seis de cada diez dólares exportados por la Argentina provienen del agro y destacó que el acuerdo abre una oportunidad concreta para ganar escala, diversificar exportaciones y avanzar en procesos de mayor valor agregado.
La SRA detalló que el 99% de las exportaciones agroindustriales del Mercosur accederá a beneficios comerciales en el mercado europeo. De ese total, el 70% ingresará sin aranceles desde el inicio del acuerdo, un 14% contará con esquemas de desgravación gradual —de entre tres, siete o diez años— y el 15% restante lo hará mediante cuotas con arancel reducido o nulo.
Para la entidad ruralista, estas condiciones aportan previsibilidad de largo plazo, un factor clave para impulsar inversiones, certificaciones y planificación productiva. Al mismo tiempo, subrayó que resta el proceso de ratificación parlamentaria en los países del Mercosur y en el Parlamento Europeo, y expresó su disposición a participar del debate legislativo para alcanzar consensos y aportar propuestas.
Desde el sector fabril, la Unión Industrial Argentina (UIA) también expresó su respaldo al acuerdo. Su presidente, Martín Rappallini, había señalado previamente que el entendimiento será “muy importante a nivel industrial”, especialmente en un contexto internacional atravesado por tensiones geopolíticas y una fuerte reconfiguración de las cadenas globales de valor.
Rappallini sostuvo que el acuerdo debe analizarse en una clave más amplia que la estrictamente comercial y lo definió como una oportunidad estratégica para fortalecer la relación de la Argentina con el mundo productivo. En ese marco, destacó el potencial para atraer inversiones, incorporar tecnología, elevar estándares productivos y expandir el comercio exterior en condiciones previsibles.
El titular de la UIA remarcó el peso económico de la Unión Europea, un bloque de más de 700 millones de habitantes que concentra cerca del 20% del Producto Bruto Interno mundial y presenta altos niveles de ingreso y exigentes estándares productivos. Recordó además que la UE es uno de los principales inversores en la Argentina, con fuerte presencia en sectores como industria, energía, servicios e infraestructura.
El apoyo empresario fue reforzado por el Grupo de los 6 (G6), integrado por la Asociación de Bancos de la Argentina (Adeba), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), la SRA y la UIA. El nucleamiento ya había anticipado su respaldo al acuerdo al considerar que, en un marco justo y competitivo, será beneficioso para el desarrollo de las economías involucradas y para sus habitantes.
Tras la firma del acuerdo, el Gobierno nacional destacó que la Unión Europea es la tercera economía mundial, con el 15% del PBI global, y el segundo mayor importador del planeta, con el 13% del total de las compras internacionales. Según precisó, el bloque europeo eliminará aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur y otorgará acceso preferencial a otro 7,5%, quedando excluido apenas el 0,5%.
Para el empresariado, estos términos refuerzan la expectativa de un mayor dinamismo exportador y de un escenario más estable para la inversión productiva. No obstante, las entidades coincidieron en que la ratificación parlamentaria y la implementación efectiva del acuerdo serán determinantes para que los beneficios anunciados se traduzcan en resultados concretos para la economía argentina.
