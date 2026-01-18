Compra de departamentos: precios variados y algunas operaciones

Disputas en proceso y un mensaje cifrado para profundizar distancias
El sector de compraventa de departamentos en el mercado inmobiliario de La Plata, Berisso y Ensenada muestra, a comienzos de 2026, un escenario con algunos movimientos y cierta disparidad. De acuerdo a una búsqueda por los principales sitios de publicaciones de compraventa de inmuebles y en páginas de inmobiliarias de la Región se ven ciertos precios que varían de manera considerable según la ubicación, el tipo de unidad y el estado del inmueble.
En La Plata, los monoambientes, muy demandados por estudiantes e inversores, aparecen en zonas como calles 12, 44, 48, Avenida 7 y diagonales 73 y 79. Entre estas opciones, algunos valores oscilan, en líneas generales, entre 40.000 y 65.000 dólares, con extremos que dependen del metraje, la antigüedad del edificio y la presencia de balcón o amenities.
Sobre los departamentos de un dormitorio -generalmente considerados de dos ambientes-, hay algunas opciones que pueden encontrarse en calles como 21, 40, 41, 55, Diagonal 78 y en avenidas como la 7 y la 44. Para el caso, algunos valores se mueven en un rango amplio, que va desde US$ 50.000 hasta US$ 110.000, según ubicación y características. Estas unidades suelen ofrecer superficies de entre 40 y 55 metros cuadrados y, en algunos casos, cochera o balcón.
En el caso de los departamentos de dos ambientes, algunas publicaciones activas muestran valores que parten de US$ 60.000 y pueden superar los US$ 150.000, especialmente en zonas céntricas o consolidadas. Calles como 14, 64, 37 y sectores próximos a plazas y nodos de transporte concentran una parte de la oferta.
En Berisso, el mercado presenta una dinámica diferente, con menor cantidad de publicaciones, pero precios distintos a los de La Plata. Allí es posible encontrar algunos departamentos de uno y dos ambientes en zonas como calle 4, 123 y áreas cercanas a la avenida 60, con valores que comienzan alrededor de US$ 30.000 o US$ 35.000 y rara vez superan los US$ 50.000. Muchas de estas propiedades corresponden a departamentos tradicionales o unidades tipo PH, con patio o espacios semicubiertos.
Por su parte, Ensenada combina una oferta de departamentos y PH que apuntan a un público que busca precios diferentes a los de La Plata. En calles cercanas al centro y avenidas principales se publican algunas unidades de uno y dos ambientes con valores que arrancan en torno a los US$ 40.000 y pueden llegar a los US$ 55.000 o US$ 60.000, dependiendo de si incluyen cochera, patio o reformas recientes.
