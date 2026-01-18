Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Tras la llegada de autos eléctricos chinos

Caputo defendió la fuerte apertura del mercado automotriz

18 de Enero de 2026 | 02:24
El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió la apertura del mercado automotriz y afirmó que es una medida que favorece “a todos los argentinos”.

El funcionario salió al cruce de declaraciones del diputado Miguel Ángel Pichetto, quien cuestionó el ingreso de 7.000 autos eléctricos que llegarán en los próximos días a nuestro país desde China.

“Solo 2 modelos de autos se producen en nuestro país (Peugeot 2008 y Fiat Cronos). Argentina produce esencialmente camionetas, y el 70 por ciento de esa producción, se exporta”, señaló Caputo en un posteo en redes sociales.

El ministro sostuvo que “la importación de autos híbridos o eléctricos sin arancel fue acordada con la propia industria automotriz y tiene un límite de 50 mil autos al año”.

“De ese cupo, solo la mitad puede provenir de marcas chinas, lo que representa menos del 5% de los patentamientos del 2025”, añadió el ministro.

Caputo subrayó : “Esta medida ayudó también a que el precio de los autos en nuestro país convergiera al de los países vecinos (más bajos incluso en algunos casos), y que se empiece a desarrollar la infraestructura eléctrica, lo que está incentivando proyectos de fabricación de camionetas eléctricas”.

“Además permitió que los argentinos puedan elegir entre una mayor variedad de autos, con diferente tecnología, y más baratos de mantener”, añadió, mientras que, finalmente señaló: “En conclusión, ha sido una medida que ha beneficiado a todos los argentinos”.

También por redes sociales, Pichetto había cuestionado la llegada de 7.000 autos chinos de la marca BYD.

“Mientras tanto, diputados libertarios viajan a China. Es una pérdida de dólares para financiar importaciones que destruyen el trabajo argentino; nadie puede competir contra una industria subvencionada por el Banco Central chino”, lanzó el legislador.

“Trump tiene razón: hay que frenar a China. El Gobierno habla de Occidente y de Estados Unidos, pero aplica una política comercial totalmente desfavorable para nuestra producción”, dijo Pichetto.

 

