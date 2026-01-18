Tres mujeres atacaron a golpes a otra del barrio por conflictos vecinales

Disputas en proceso y un mensaje cifrado para profundizar distancias
Disputas en proceso y un mensaje cifrado para profundizar distancias
Reforma laboral: el Gobierno negocia votos en el Senado mientras sindicatos y gobernadores disputan poder y cajas
La llegada inesperada de dos gemelas y un trillizo en La Plata
La economía de 2026, entre límites del mercado interno y la estabilidad
"Desde La Plata salió tecnología clave para el satélite que irá a la Luna": cuál fue el aporte local a Artemis II
Tsunamis de un metro, pozos, canaletas y crecidas: los riesgos y secretos de las playas locales
Casas solas, un peligro: desvalijaron a un penitenciario en Arana
“La virgen de la tosquera”: el universo de Mariana Enriquez en la gran pantalla
El agua, cada vez más templada: qué pasa con el mar en la Costa
Por qué no remonta el uso de la capacidad instalada en la industria
El calendario de deuda vuelve a poner a prueba al programa económico
Del show de Milei y el Chaqueño el “dardo” de Lali: un mix de acting farándula y política
Gesto de Trump a Milei: invitó al país a la Junta de la Paz por Gaza
Platenses piden hablar sobre la ola delictiva con las autoridades
La suba de las canastas frenó la baja de la pobreza en el cierre de 2025
Cómo reaccionaron en el sector productivo tras la firma del acuerdo
Tras un inicio aceptable, Pinamar espera una segunda quincena mejor
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Una mujer de 45 años sufrió una brutal paliza, en la puerta de su casa en el barrio El Triunfo. Y de no ser por la intervención de un frentista del barrio, el ataque pudo haber resultado de peores consecuencias.
Así lo denunció en la tarde de ayer ante EL DIA un allegado a la víctima, que prefirió mantener su identidad en reserva.
“Ella quedó llena de moretones por todo el cuerpo y hasta tuvo que quedar internada en observación durante un día en el hospital de Gonnet, porque algunas trompadas las recibió en la cabeza y tiene ahí un quiste”, expuso el hombre.
Sobre las circunstancias de la agresión, sostuvo que “fue en 525 entre 135 y 136, cuando el 8 de enero al mediodía salió de su casa y cuando se subió en la puerta a su auto, aparecieron estas tres mujeres, que la sacaron por la fuerza del auto y le pegaron bastante durante algunos minutos”. Atribuyó la feroz golpiza a “conflictos vecinales”.
Cabe remarcar que este hecho guarda relación con un episodio que este diario informó en ediciones anteriores, cuando se dio cuenta de un ataque a tiros contra una vivienda del barrio El Triunfo. Según se dijo, fueron veinte disparos.
Con el avance de la investigación y nuevos testimonios, se pudo establecer ahora que la damnificada no solo fue víctima de disparos contra su casa, sino que además sufrió una violenta agresión física. Por estas horas la causa sigue su curso en la UFI Nº 16 de La Plata.
LE PUEDE INTERESAR
Menores reincidentes y otro golpe en la Ciudad
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí