Policiales |En la zona conocida como El Triunfo

Tres mujeres atacaron a golpes a otra del barrio por conflictos vecinales
18 de Enero de 2026 | 02:23
Una mujer de 45 años sufrió una brutal paliza, en la puerta de su casa en el barrio El Triunfo. Y de no ser por la intervención de un frentista del barrio, el ataque pudo haber resultado de peores consecuencias.

Así lo denunció en la tarde de ayer ante EL DIA un allegado a la víctima, que prefirió mantener su identidad en reserva.

“Ella quedó llena de moretones por todo el cuerpo y hasta tuvo que quedar internada en observación durante un día en el hospital de Gonnet, porque algunas trompadas las recibió en la cabeza y tiene ahí un quiste”, expuso el hombre.

Sobre las circunstancias de la agresión, sostuvo que “fue en 525 entre 135 y 136, cuando el 8 de enero al mediodía salió de su casa y cuando se subió en la puerta a su auto, aparecieron estas tres mujeres, que la sacaron por la fuerza del auto y le pegaron bastante durante algunos minutos”. Atribuyó la feroz golpiza a “conflictos vecinales”.

Cabe remarcar que este hecho guarda relación con un episodio que este diario informó en ediciones anteriores, cuando se dio cuenta de un ataque a tiros contra una vivienda del barrio El Triunfo. Según se dijo, fueron veinte disparos.

Con el avance de la investigación y nuevos testimonios, se pudo establecer ahora que la damnificada no solo fue víctima de disparos contra su casa, sino que además sufrió una violenta agresión física. Por estas horas la causa sigue su curso en la UFI Nº 16 de La Plata.

