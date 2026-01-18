Con Bastián en coma, se repiten los accidentes

Disputas en proceso y un mensaje cifrado para profundizar distancias
Disputas en proceso y un mensaje cifrado para profundizar distancias
Reforma laboral: el Gobierno negocia votos en el Senado mientras sindicatos y gobernadores disputan poder y cajas
La llegada inesperada de dos gemelas y un trillizo en La Plata
La economía de 2026, entre límites del mercado interno y la estabilidad
"Desde La Plata salió tecnología clave para el satélite que irá a la Luna": cuál fue el aporte local a Artemis II
Tsunamis de un metro, pozos, canaletas y crecidas: los riesgos y secretos de las playas locales
Casas solas, un peligro: desvalijaron a un penitenciario en Arana
“La virgen de la tosquera”: el universo de Mariana Enriquez en la gran pantalla
El agua, cada vez más templada: qué pasa con el mar en la Costa
Por qué no remonta el uso de la capacidad instalada en la industria
El calendario de deuda vuelve a poner a prueba al programa económico
Del show de Milei y el Chaqueño el “dardo” de Lali: un mix de acting farándula y política
Gesto de Trump a Milei: invitó al país a la Junta de la Paz por Gaza
Platenses piden hablar sobre la ola delictiva con las autoridades
La suba de las canastas frenó la baja de la pobreza en el cierre de 2025
Cómo reaccionaron en el sector productivo tras la firma del acuerdo
Tras un inicio aceptable, Pinamar espera una segunda quincena mejor
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El delicado estado de salud del nene contrasta con una temporada marcada por nuevos choques y vuelcos en los médanos
Bastián Jeréz, el nene de 8 años que resultó gravemente herido en el choque ocurrido en la zona de La Frontera de Pinamar, continúa internado en estado crítico y bajo coma inducido en el Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata. Su evolución es seguida minuto a minuto por el equipo médico, mientras el caso vuelve a poner en el centro del debate los riesgos extremos que se repiten cada verano en la Costa Atlántica.
Según el último parte oficial, el niño permanece con asistencia respiratoria mecánica y sedación farmacológica, luego de haber sido sometido a una cuarta intervención quirúrgica en la que los médicos lograron cerrar el abdomen. A pesar de que se encuentra clínicamente estable y sin necesidad de drogas vasoactivas, su pronóstico sigue siendo reservado. En los estudios realizados se confirmaron múltiples fracturas de cráneo, además de lesiones internas severas producto del impacto.
Tal como viene informando este diario, el accidente ocurrió cuando el UTV en el que viajaba Bastián junto a su padre y otros menores colisionó con una Amarok. Tras el choque, el niño debió ser operado de urgencia en Pinamar y luego trasladado en helicóptero sanitario a Mar del Plata debido a la complejidad de su cuadro. Allí, además de las cirugías abdominales, se le colocó una válvula para controlar la presión intracraneal.
Mientras la familia atraviesa horas de angustia, la Justicia imputó al padre del menor, a la conductora del UTV y al conductor de la camioneta por lesiones culposas. En el caso del padre, la imputación se vincula a que el niño no llevaba cinturón de seguridad al momento del impacto, un dato que forma parte de la investigación judicial en curso.
El drama de Bastián no es un hecho aislado. En los últimos días, otros accidentes con cuatriciclos y vehículos off-road volvieron a encender las alarmas en la costa, como el ocurrido en Villa Gesell, donde dos turistas resultaron heridas tras un vuelco en los médanos. A pesar de los controles y las campañas de prevención, siguen circulando imágenes de adultos y menores sin casco, corriendo picadas o realizando maniobras peligrosas, como si el riesgo fuera parte del paisaje veraniego.
LE PUEDE INTERESAR
Dos “mecheras” presas por robar en el Centro
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO. Despliegue aéreo en plena avenida 32 por un policía descompensado
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí