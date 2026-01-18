Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |Su caso expone una problemática que se repite cada verano

Con Bastián en coma, se repiten los accidentes

El delicado estado de salud del nene contrasta con una temporada marcada por nuevos choques y vuelcos en los médanos

Con Bastián en coma, se repiten los accidentes

Múltiples fracturas y coma inducido, así está la salud de Bastián / web

18 de Enero de 2026 | 02:29
Edición impresa

Bastián Jeréz, el nene de 8 años que resultó gravemente herido en el choque ocurrido en la zona de La Frontera de Pinamar, continúa internado en estado crítico y bajo coma inducido en el Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata. Su evolución es seguida minuto a minuto por el equipo médico, mientras el caso vuelve a poner en el centro del debate los riesgos extremos que se repiten cada verano en la Costa Atlántica.

Según el último parte oficial, el niño permanece con asistencia respiratoria mecánica y sedación farmacológica, luego de haber sido sometido a una cuarta intervención quirúrgica en la que los médicos lograron cerrar el abdomen. A pesar de que se encuentra clínicamente estable y sin necesidad de drogas vasoactivas, su pronóstico sigue siendo reservado. En los estudios realizados se confirmaron múltiples fracturas de cráneo, además de lesiones internas severas producto del impacto.

Tal como viene informando este diario, el accidente ocurrió cuando el UTV en el que viajaba Bastián junto a su padre y otros menores colisionó con una Amarok. Tras el choque, el niño debió ser operado de urgencia en Pinamar y luego trasladado en helicóptero sanitario a Mar del Plata debido a la complejidad de su cuadro. Allí, además de las cirugías abdominales, se le colocó una válvula para controlar la presión intracraneal.

Mientras la familia atraviesa horas de angustia, la Justicia imputó al padre del menor, a la conductora del UTV y al conductor de la camioneta por lesiones culposas. En el caso del padre, la imputación se vincula a que el niño no llevaba cinturón de seguridad al momento del impacto, un dato que forma parte de la investigación judicial en curso.

El drama de Bastián no es un hecho aislado. En los últimos días, otros accidentes con cuatriciclos y vehículos off-road volvieron a encender las alarmas en la costa, como el ocurrido en Villa Gesell, donde dos turistas resultaron heridas tras un vuelco en los médanos. A pesar de los controles y las campañas de prevención, siguen circulando imágenes de adultos y menores sin casco, corriendo picadas o realizando maniobras peligrosas, como si el riesgo fuera parte del paisaje veraniego.

 

