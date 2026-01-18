La Plata, atrapada por el descontrol de las motos

Disputas en proceso y un mensaje cifrado para profundizar distancias
Disputas en proceso y un mensaje cifrado para profundizar distancias
Reforma laboral: el Gobierno negocia votos en el Senado mientras sindicatos y gobernadores disputan poder y cajas
La llegada inesperada de dos gemelas y un trillizo en La Plata
La economía de 2026, entre límites del mercado interno y la estabilidad
"Desde La Plata salió tecnología clave para el satélite que irá a la Luna": cuál fue el aporte local a Artemis II
Tsunamis de un metro, pozos, canaletas y crecidas: los riesgos y secretos de las playas locales
Casas solas, un peligro: desvalijaron a un penitenciario en Arana
“La virgen de la tosquera”: el universo de Mariana Enriquez en la gran pantalla
El agua, cada vez más templada: qué pasa con el mar en la Costa
Por qué no remonta el uso de la capacidad instalada en la industria
El calendario de deuda vuelve a poner a prueba al programa económico
Del show de Milei y el Chaqueño el “dardo” de Lali: un mix de acting farándula y política
Gesto de Trump a Milei: invitó al país a la Junta de la Paz por Gaza
Platenses piden hablar sobre la ola delictiva con las autoridades
La suba de las canastas frenó la baja de la pobreza en el cierre de 2025
Cómo reaccionaron en el sector productivo tras la firma del acuerdo
Tras un inicio aceptable, Pinamar espera una segunda quincena mejor
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El hartazgo vecinal por maniobras peligrosas y escapes libres impulsó controles que concluyeron con rodados incautados
Otra noche de descontrol, ruidos molestos y maniobras temerarias volvió a alterar la tranquilidad de La Plata. Una numerosa caravana de motos recorrió varios puntos de la ciudad, generando alarma entre vecinos que denunciaron situaciones de alto riesgo, picadas improvisadas y explosiones constantes de escapes libres que se escucharon durante horas.
Según relataron frentistas de diferentes barrios, más de 50 motocicletas circularon en grupo, a alta velocidad, en contramano y cruzando semáforos en rojo, desafiando abiertamente las normas de tránsito y la autoridad. Las escenas más peligrosas se registraron en sectores céntricos y de alta circulación, como Plaza Belgrano, Plaza Moreno, Plaza Malvinas, el Bosque, en 13 y 40 y distintas arterias de acceso a la ciudad.
Lejos de tratarse de un hecho aislado, los vecinos remarcaron que este tipo de episodios se repite con frecuencia los fines de semana, generando un clima de creciente malestar e inseguridad. “No se puede dormir, es un ruido constante de motores acelerando, explosiones de escapes. Pero lo peor es el peligro: pasan en rojo, en contramano”, relató una vecina del centro platense que registró parte de la caravana con su celular.
Justamente, los registros fílmicos tomados por frentistas volvieron a ser clave para dimensionar la magnitud del problema. Videos difundidos por redes sociales y grupos vecinales mostraron a decenas de motociclistas desplazándose en bloque, realizando maniobras imprudentes, picadas improvisadas y zigzagueos entre autos, en una conducta que genera temor tanto por el riesgo de accidentes como por la falta de control efectivo.
En muchos de los registros se observa a conductores sin casco, con acompañantes, menores de edad y motos sin patente visible. Vecinos también advirtieron que varios de los motociclistas provendrían de distritos del Conurbano y la región, como Florencio Varela, Berazategui, Quilmes, Ensenada y Berisso, y que utilizan la ciudad como punto de encuentro y recorrido nocturno.
Tal como EL DIA viene informando, el fenómeno no es nuevo y arrastra un largo historial de reclamos. Recién en las últimas horas, tras reiteradas denuncias al 911 y el aporte de imágenes, se desplegó un operativo de control que permitió interceptar y disgregar a los grupos en distintos puntos de la ciudad. Como resultado, se secuestraron al menos 25 motocicletas por diversas infracciones, entre ellas falta de documentación, escapes antirreglamentarios, ausencia de casco y maniobras peligrosas.
LE PUEDE INTERESAR
Con Bastián en coma, se repiten los accidentes
LE PUEDE INTERESAR
Dos “mecheras” presas por robar en el Centro
Desde la Comuna indican que los operativos continuarán y que se analizarán los registros de cámaras y denuncias vecinales para aplicar sanciones. No obstante, entre los vecinos persiste el enojo y la sensación de que las medidas llegan tarde.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí