Policiales |Otra caravana masiva, a contramano y con mucho ruido

La Plata, atrapada por el descontrol de las motos

El hartazgo vecinal por maniobras peligrosas y escapes libres impulsó controles que concluyeron con rodados incautados

La Plata, atrapada por el descontrol de las motos

Autoridades indicaron que se secuestraron al menos 25 motocicletas

18 de Enero de 2026 | 02:30
Edición impresa

Otra noche de descontrol, ruidos molestos y maniobras temerarias volvió a alterar la tranquilidad de La Plata. Una numerosa caravana de motos recorrió varios puntos de la ciudad, generando alarma entre vecinos que denunciaron situaciones de alto riesgo, picadas improvisadas y explosiones constantes de escapes libres que se escucharon durante horas.

Según relataron frentistas de diferentes barrios, más de 50 motocicletas circularon en grupo, a alta velocidad, en contramano y cruzando semáforos en rojo, desafiando abiertamente las normas de tránsito y la autoridad. Las escenas más peligrosas se registraron en sectores céntricos y de alta circulación, como Plaza Belgrano, Plaza Moreno, Plaza Malvinas, el Bosque, en 13 y 40 y distintas arterias de acceso a la ciudad.

Lejos de tratarse de un hecho aislado, los vecinos remarcaron que este tipo de episodios se repite con frecuencia los fines de semana, generando un clima de creciente malestar e inseguridad. “No se puede dormir, es un ruido constante de motores acelerando, explosiones de escapes. Pero lo peor es el peligro: pasan en rojo, en contramano”, relató una vecina del centro platense que registró parte de la caravana con su celular.

Justamente, los registros fílmicos tomados por frentistas volvieron a ser clave para dimensionar la magnitud del problema. Videos difundidos por redes sociales y grupos vecinales mostraron a decenas de motociclistas desplazándose en bloque, realizando maniobras imprudentes, picadas improvisadas y zigzagueos entre autos, en una conducta que genera temor tanto por el riesgo de accidentes como por la falta de control efectivo.

En muchos de los registros se observa a conductores sin casco, con acompañantes, menores de edad y motos sin patente visible. Vecinos también advirtieron que varios de los motociclistas provendrían de distritos del Conurbano y la región, como Florencio Varela, Berazategui, Quilmes, Ensenada y Berisso, y que utilizan la ciudad como punto de encuentro y recorrido nocturno.

Tal como EL DIA viene informando, el fenómeno no es nuevo y arrastra un largo historial de reclamos. Recién en las últimas horas, tras reiteradas denuncias al 911 y el aporte de imágenes, se desplegó un operativo de control que permitió interceptar y disgregar a los grupos en distintos puntos de la ciudad. Como resultado, se secuestraron al menos 25 motocicletas por diversas infracciones, entre ellas falta de documentación, escapes antirreglamentarios, ausencia de casco y maniobras peligrosas.

Desde la Comuna indican que los operativos continuarán y que se analizarán los registros de cámaras y denuncias vecinales para aplicar sanciones. No obstante, entre los vecinos persiste el enojo y la sensación de que las medidas llegan tarde.

 

