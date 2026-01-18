La Plata, atrapada por el descontrol de las motos

Otra noche de descontrol, ruidos molestos y maniobras temerarias volvió a alterar la tranquilidad de La Plata. Una numerosa caravana de motos recorrió varios puntos de la ciudad, generando alarma entre vecinos que denunciaron situaciones de alto riesgo, picadas improvisadas y explosiones constantes de escapes libres que se escucharon durante horas.

Según relataron frentistas de diferentes barrios, más de 50 motocicletas circularon en grupo, a alta velocidad, en contramano y cruzando semáforos en rojo, desafiando abiertamente las normas de tránsito y la autoridad. Las escenas más peligrosas se registraron en sectores céntricos y de alta circulación, como Plaza Belgrano, Plaza Moreno, Plaza Malvinas, el Bosque, en 13 y 40 y distintas arterias de acceso a la ciudad.

Lejos de tratarse de un hecho aislado, los vecinos remarcaron que este tipo de episodios se repite con frecuencia los fines de semana, generando un clima de creciente malestar e inseguridad. “No se puede dormir, es un ruido constante de motores acelerando, explosiones de escapes. Pero lo peor es el peligro: pasan en rojo, en contramano”, relató una vecina del centro platense que registró parte de la caravana con su celular.

Justamente, los registros fílmicos tomados por frentistas volvieron a ser clave para dimensionar la magnitud del problema. Videos difundidos por redes sociales y grupos vecinales mostraron a decenas de motociclistas desplazándose en bloque, realizando maniobras imprudentes, picadas improvisadas y zigzagueos entre autos, en una conducta que genera temor tanto por el riesgo de accidentes como por la falta de control efectivo.

En muchos de los registros se observa a conductores sin casco, con acompañantes, menores de edad y motos sin patente visible. Vecinos también advirtieron que varios de los motociclistas provendrían de distritos del Conurbano y la región, como Florencio Varela, Berazategui, Quilmes, Ensenada y Berisso, y que utilizan la ciudad como punto de encuentro y recorrido nocturno.

Tal como EL DIA viene informando, el fenómeno no es nuevo y arrastra un largo historial de reclamos. Recién en las últimas horas, tras reiteradas denuncias al 911 y el aporte de imágenes, se desplegó un operativo de control que permitió interceptar y disgregar a los grupos en distintos puntos de la ciudad. Como resultado, se secuestraron al menos 25 motocicletas por diversas infracciones, entre ellas falta de documentación, escapes antirreglamentarios, ausencia de casco y maniobras peligrosas.

Desde la Comuna indican que los operativos continuarán y que se analizarán los registros de cámaras y denuncias vecinales para aplicar sanciones. No obstante, entre los vecinos persiste el enojo y la sensación de que las medidas llegan tarde.