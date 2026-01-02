El plan de Cavallo para que Milei ordene el dólar

De cara al 2026, el exministro de Economía de Carlos Menem, Domingo Cavallo, publicó su último informe del año, en el cual propuso una serie de reformas y cambios que el gobierno de Javier Milei debería implementar para lograr un “crecimiento vigoroso y sostenible de la economía argentina”.

Es que, aunque el economista cree que hay argumentos “para sostener que el 2026 será un año de crecimiento económico”, insta al Gobierno a “no dormirse en los laureles”.

La advertencia de Cavallo resonó en el mundo político y financiero. En un extenso análisis publicado en su blog personal, detalló cuáles son las reformas prioritarias que Argentina necesita.

El economista dejó en claro que el ajuste fiscal y los incentivos a las grandes inversiones ofrecieron una base relevante. Sin embargo, disparó una advertencia contundente: el proceso de recuperación requiere completar una agenda mucho más amplia y respetar una secuencia precisa de cambios estructurales.

Cavallo no se guardó nada. Afirmó que “el inicio de un crecimiento vigoroso y sostenible de la economía argentina en el año 2026 es posible”, pero aclaró que ese escenario depende de decisiones que todavía deben adoptarse. El plazo se acorta y las definiciones pendientes acumulan presión.

Según explicó, el ajuste fiscal logrado en tiempo récord y la vigencia del régimen de incentivos fiscales para grandes inversiones en sectores como energía, minería y tecnologías avanzadas brindaron argumentos para esperar una mejora de la actividad. Pero ahí llegó el golpe: esos logros no resultan suficientes por sí solos.

El exministro sostuvo que “el Gobierno no debe dormirse en los laureles”. La frase es una advertencia para quienes celebraban los avances oficiales sin mirar el camino que aún falta recorrer.

Cavallo señaló que completar la reactivación de los sectores vinculados al mercado interno y asegurar un crecimiento sostenido en el tiempo exige avanzar con varias reformas. A su entender, la secuencia de estas medidas resulta determinante.

El economista dejó en claro que 2026 y 2027 son años decisivos. Estos períodos deben consolidar el respaldo ciudadano a las ideas de libertad económica y modernización que impulsa el presidente Javier Milei desde la campaña electoral de 2023.

Como primer paso, Cavallo destacó la aprobación del Presupuesto 2026 por parte del Congreso. Indicó que esa decisión permitió avanzar en la consolidación de lo que definió como “el gran logro de los dos años precedentes: el fuerte ajuste del gasto público y la eliminación del déficit fiscal”.