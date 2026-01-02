El plan de Cavallo para que Milei ordene el dólar

La SIDE podrá hacer detenciones y tendrá un área de ciberseguridad
La SIDE podrá hacer detenciones y tendrá un área de ciberseguridad
VIDEO. La Plata festejó en llamas: así fue la tradicional quema de muñecos
El termómetro dio un alivio, pero la falta de luz y agua no dan tregua
Madeline, Benicio e Ivana: los primeros nacimientos del 2026 en la Ciudad
Micros: prevén adjudicar la nueva licitación a fines de enero
China fija cupos y sube aranceles a la carne vacuna importada
La AFA defendió la comisión del 30% para Faroni y publicó contratos de la era Grondona
La oposición cuestiona la reforma en inteligencia que impulsa el Gobierno
Cada vez cobra mayor relevancia lo que pueda declarar Javier Faroni
Desde hoy viajar en colectivo es más caro: $750 el boleto mínimo
Pese a los aumentos, advierten que la nafta aún no llega al valor real
Un inicio de año distinto: cenaron en Plaza Moreno con desconocidos
VIDEO. Año nuevo, mismo drama: el tránsito arrancó con una víctima fatal
Una madrugada festiva sacudida por un golpe millonario en La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
De cara al 2026, el exministro de Economía de Carlos Menem, Domingo Cavallo, publicó su último informe del año, en el cual propuso una serie de reformas y cambios que el gobierno de Javier Milei debería implementar para lograr un “crecimiento vigoroso y sostenible de la economía argentina”.
Es que, aunque el economista cree que hay argumentos “para sostener que el 2026 será un año de crecimiento económico”, insta al Gobierno a “no dormirse en los laureles”.
La advertencia de Cavallo resonó en el mundo político y financiero. En un extenso análisis publicado en su blog personal, detalló cuáles son las reformas prioritarias que Argentina necesita.
El economista dejó en claro que el ajuste fiscal y los incentivos a las grandes inversiones ofrecieron una base relevante. Sin embargo, disparó una advertencia contundente: el proceso de recuperación requiere completar una agenda mucho más amplia y respetar una secuencia precisa de cambios estructurales.
Cavallo no se guardó nada. Afirmó que “el inicio de un crecimiento vigoroso y sostenible de la economía argentina en el año 2026 es posible”, pero aclaró que ese escenario depende de decisiones que todavía deben adoptarse. El plazo se acorta y las definiciones pendientes acumulan presión.
Según explicó, el ajuste fiscal logrado en tiempo récord y la vigencia del régimen de incentivos fiscales para grandes inversiones en sectores como energía, minería y tecnologías avanzadas brindaron argumentos para esperar una mejora de la actividad. Pero ahí llegó el golpe: esos logros no resultan suficientes por sí solos.
LE PUEDE INTERESAR
Lanzan la candidatura de un pastor evangelista
LE PUEDE INTERESAR
Empleados deberán devolver 700 mil pesos
El exministro sostuvo que “el Gobierno no debe dormirse en los laureles”. La frase es una advertencia para quienes celebraban los avances oficiales sin mirar el camino que aún falta recorrer.
Cavallo señaló que completar la reactivación de los sectores vinculados al mercado interno y asegurar un crecimiento sostenido en el tiempo exige avanzar con varias reformas. A su entender, la secuencia de estas medidas resulta determinante.
El economista dejó en claro que 2026 y 2027 son años decisivos. Estos períodos deben consolidar el respaldo ciudadano a las ideas de libertad económica y modernización que impulsa el presidente Javier Milei desde la campaña electoral de 2023.
Como primer paso, Cavallo destacó la aprobación del Presupuesto 2026 por parte del Congreso. Indicó que esa decisión permitió avanzar en la consolidación de lo que definió como “el gran logro de los dos años precedentes: el fuerte ajuste del gasto público y la eliminación del déficit fiscal”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí