Una jubilada y su hija fueron asaltadas por motochorros

El nuevo año comenzó de la peor manera para una jubilada de 71 años y su hija.

Sucede que, a sólo un par de horas del tradicional brindis, en este caso para recibir al año 2026, ambas fueron víctimas de un hecho de inseguridad cuando circulaban en el auto de la mayor de ambas, en 69 entre 11 y 12.

Así trascendió de fuentes policiales, quienes informaron que el ataque que padecieron fue perpetrado por dos delincuentes que se movilizaban en una moto de baja cilindrada, a las dos de la mañana por esa cuadra.

Se indicó, al respecto, que los asaltantes hicieron una maniobra que encerró al auto en que circulaban madre e hija, un Volkswagen Gol Trend, modelo 2018, color gris, propiedad de la jubilada.

Los voceros puntualizaron que el ladrón que viajaba en el asiento de acompañante de la moto, descendió rápidamente y apuntándole a la conductora la obligó -a los gritos- a que les entregara el coche.

Sobre lo sustraído, se indicó que el asaltante huyó con el Gol Trend, la documentación del vehículo, con un celular Motorola y llaveros.