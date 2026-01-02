Bolsonaro volvió a la cárcel tras su internación

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro dejó ayer el hospital de Brasilia donde se encontraba internado desde hacía más de una semana tras ser operado de una hernia inguinal para regresar a prisión, donde cumple una condena por golpismo.

Preso desde noviembre, Bolsonaro salió del Hospital DF Star con su auto escoltado por varias motos policiales para regresar a la pequeña habitación de una sede policial donde purga 27 años por un intento de golpe de Estado en 2022.

La Corte Suprema denegó un pedido de la defensa para que Bolsonaro obtenga prisión domiciliaria por motivos de salud.

Esta hospitalización de nueve días fue su primera salida desde el encarcelamiento.

Bolsonaro lidia desde hace años con secuelas de una puñalada en el abdomen que sufrió durante un acto de campaña en 2018, y que requirió más tarde varias cirugías.

La defensa argumenta que el cuadro clínico del expresidente se agravó desde que la Corte rechazó una solicitud similar de domiciliaria “humanitaria” hace unas semanas.