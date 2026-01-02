Alerta climática global: 2026 se perfila como uno de los años más calurosos de la historia

Las proyecciones internacionales vuelven a despertar preocupación sobre la evolución del clima a escala planetaria. Según estimaciones del Met Office, la agencia meteorológica del Reino Unido, 2026 se ubicará entre los años más calurosos jamás registrados, en un contexto de aumento sostenido de la temperatura global que desafía los acuerdos multilaterales y las estrategias diseñadas para mitigar el impacto ambiental.

El pronóstico se apoya en estudios recientes que muestran valores térmicos superiores a los registros históricos y refuerzan el consenso científico sobre la profundización del cambio climático. De acuerdo con el informe, la temperatura media mundial en 2026 se situará 1,46 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales de 1850-1900, con un rango posible que va de 1,34 a 1,58 grados centígrados.

Esa estimación queda apenas por debajo del máximo histórico alcanzado en 2024, cuando la temperatura global llegó a 1,55 °C, el valor más alto documentado hasta el momento. De ahí que para la agencia meteorológica del Reino Unido, este escenario “sugiere que es probable que sea uno de los cuatro años más cálidos para la temperatura media global”.