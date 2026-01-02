Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |Rayo Vallecano-Getafe

En España se pone en marcha la fecha 18

2 de Enero de 2026 | 02:48
La fecha 18 de La Liga comenzará hoy a las 17, cuando Rayo Vallecano reciba a Getafe, en un duelo directo entre equipos que buscan escapar definitivamente de la zona baja. Ambos llegan con 18 y 20 puntos respectivamente, lo que convierte al cruce en una prueba decisiva para sus aspiraciones.

El plato fuerte de la jornada se vivirá mañana también a las 17 con el clásico catalán entre Espanyol y Barcelona, donde el líder buscará estirar su ventaja en la cima pero ante un rival a que diferencia de otros años está en el lote de los equipos que pelean arriba.

La jornada se cerrará el domingo. Real Madrid será local ante Real Betis (12:15), con el Merengue intentando achicar la diferencia con Barcelona.

Finalmente, a las 17:00, Real Sociedad recibirá al Atlético Madrid, en un cruce clave para la zona alta.

Con Barcelona líder con 46 puntos, seguido por Real Madrid (42) y Atlético (37), la fecha 18 aparece como un punto de inflexión en el campeonato, con enfrentamientos directos y resultados que pueden reordenar la tabla en todos sus frentes.

 

