Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

Política y Economía

ARCA volvió a denunciar a la AFA: investigan facturas apócrifas por más de $375 millones

ARCA volvió a denunciar a la AFA: investigan facturas apócrifas por más de $375 millones
22 de Enero de 2026 | 21:49

Escuchar esta nota

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó en las últimas horas una nueva denuncia penal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por presuntas maniobras vinculadas a la salida de fondos sin respaldo documental, informaron fuentes judiciales.

Desde el Gobierno aclararon que no se trata de una ampliación de la causa anterior, sino de una denuncia independiente, surgida a partir de tareas de fiscalización y análisis contable realizadas por el organismo recaudador. En ese marco, se detectaron movimientos de dinero que no cuentan con documentación respaldatoria, lo que podría configurar el uso de facturas apócrifas.

El monto observado superaría los $375 millones, aunque no se descarta que la cifra sea mayor a medida que avance la investigación.

“Es una denuncia nueva, no una ampliación de la previa”, señalaron fuentes oficiales, y aseguraron que la presentación forma parte de una estrategia de profundización del frente judicial contra la conducción de la AFA.

La ofensiva judicial se da en paralelo al proceso administrativo que lleva adelante la Inspección General de Justicia (IGJ), que intimó a la entidad a presentar balances y documentación respaldatoria de ejercicios anteriores. Si bien el titular del organismo, Daniel Vítolo, descartó por ahora la designación de veedores, en el Gobierno aseguran que la posibilidad sigue latente y dependerá del análisis técnico de la documentación entregada.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Atención: qué cortes de tránsito habrá en La Plata por el rodaje de la nueva miniserie para Netflix

La Plata: se conoció el video de la salvaje agresión que terminó con un joven amputado

La Tierra tendrá temporalmente una "segunda luna", confirmó la NASA: de qué se trata y cuánto durará

Un investigador platense participó del estudio que halló la evidencia más antigua del mundo sobre la sífilis

Hay amnistía y Estudiantes podrá contar con los jugadores que habían sido suspendidos tras el pasillo

Susto en La Plata: los jugadores de la selección de hockey protagonizaron un vuelco

Anticipan nueva ola de calor en la Región: cuáles serán los días más críticos

Gimnasia cambia la voz del estadio tras una década
+ Leidas

FOTOS Y VIDEO. Vecinos de Arturo Seguí despidieron a su histórico almacén de barrio

VIDEO. Tensión en una marcha de protesta de los empleados de Astillero

Zaniratto define el equipo para el estreno del Lobo

¿Hay amnistía?: el Tribunal define si saca o no las sanciones

El Pincha arma el rompecabezas: ¿quiénes podrían jugar mañana ante el Rojo?

Anticipan nueva ola de calor en la Región: cuáles serán los días más críticos

El freno a la causa que apuntaba a la AFA por la mansión de Pilar

Micros: ofertas de 4 empresas y sólo habrá disputa en dos zonas
Últimas noticias de Política y Economía

Según el Ministerio de Seguridad nacional, en 2025 cayeron los homicidios y subieron las estafas

El consumo sigue sin repuntar: caída en supermercados y mayoristas

Los abusos en el Senado llegaron al Concejo Deliberante y exigen una comisión investigadora

Un informe asegura que más de la mitad de las rutas nacionales que pasan por la Provincia están en mal estado
Información General
Tras la protesta de Astilleros: como seguirá la discusión por el aumento salarial
Beneficios del Banco Nación y MODO: el mapa de ahorros para este jueves 22 de enero
Calor y tensión al límite: cómo proteger los electrodomésticos
Plantas olvidadas que nutren y curan: el valor oculto que se halla en La Plata
La Tierra tendrá temporalmente una "segunda luna", confirmó la NASA: de qué se trata y cuánto durará
Deportes
Todos habilitados y una baja: Estudiantes confirmó a los convocados para enfrentar a Independiente
Aldosivi y Defensa y Justicia debutaron con un empate en Mar del Plata imagen
Murió Julio Campante, el periodista de La Plata partidario de Estudiantes: "Pincharrata de ley"
Gimnasia cambia la voz del estadio tras una década
¡Estás en casa!: Eros Mancuso ya firmó su contrato con Estudiantes
Policiales
Calles salvajes: en pleno centro de La Plata, gritos, insultos y botellas rotas
Según el Ministerio de Seguridad nacional, en 2025 cayeron los homicidios y subieron las estafas
Accidente y milagro en la Autopista La Plata: ciclista chocó con un camión, sufrió fracturas
VIDEO.- Así rescataron a un perro salchicha maltratado en La Plata
Bastián, el nene gravemente herido en Pinamar, sufrió lesiones cerebrales y cervicales severas
Espectáculos
¡Bombazo!: Facundo Arana y María Susini se separaron tras 19 años juntos
Nico Vázquez vivió un momento paranormal en vivo cuando habló de su hermano Santiago
Rata Blanca llega a La Plata para celebrar los 35 años de Magos, espadas y rosas
Intentaron hackear a Mauro Icardi
Icardi la llamó mentirosa y Wanda Nara salió con los talones de punta: “Concéntrate que erraste dos penales”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla