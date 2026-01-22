ARCA volvió a denunciar a la AFA: investigan facturas apócrifas por más de $375 millones

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó en las últimas horas una nueva denuncia penal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por presuntas maniobras vinculadas a la salida de fondos sin respaldo documental, informaron fuentes judiciales.

Desde el Gobierno aclararon que no se trata de una ampliación de la causa anterior, sino de una denuncia independiente, surgida a partir de tareas de fiscalización y análisis contable realizadas por el organismo recaudador. En ese marco, se detectaron movimientos de dinero que no cuentan con documentación respaldatoria, lo que podría configurar el uso de facturas apócrifas.

El monto observado superaría los $375 millones, aunque no se descarta que la cifra sea mayor a medida que avance la investigación.

“Es una denuncia nueva, no una ampliación de la previa”, señalaron fuentes oficiales, y aseguraron que la presentación forma parte de una estrategia de profundización del frente judicial contra la conducción de la AFA.

La ofensiva judicial se da en paralelo al proceso administrativo que lleva adelante la Inspección General de Justicia (IGJ), que intimó a la entidad a presentar balances y documentación respaldatoria de ejercicios anteriores. Si bien el titular del organismo, Daniel Vítolo, descartó por ahora la designación de veedores, en el Gobierno aseguran que la posibilidad sigue latente y dependerá del análisis técnico de la documentación entregada.