En menos de 24 horas, hubo cuatro renuncias en el Gobierno nacional

Lo que comenzó como una salida aislada terminó en una reconfiguración más profunda. En menos de 24 horas, el Gobierno de Javier Milei sumó cuatro bajas, concentradas principalmente en el área de transporte y control financiero, exponiendo una reestructuración interna bajo la órbita del Ministerio de Economía.

El miércoles por la noche, la noticia de la renuncia de Luis Pierrini, secretario de Transporte, llamó la atención. Aunque la versión oficial aludió a “motivos personales”, en los pasillos de la Casa Rosada circulaba con fuerza el malestar por la gestión de los subsidios al transporte automotor.

Casi de inmediato, el ministro Luis Caputo movió las fichas: el arquitecto Fernando Herrmann, con un perfil técnico y académico, fue ungido como su sucesor con la misión urgente de destrabar las negociaciones paritarias con la UTA.

El efecto dominó

Sin embargo, el temblor no se detuvo allí. Ayer a la mañana, la ola llegó a las empresas estatales ferroviarias. Gerardo Boschín (Trenes Argentinos Operaciones) y Leonardo Comperatore (Trenes Argentinos Infraestructura) presentaron sus dimisiones en bloque.

En la Operadora (SOFSA) asumió Sebastián Giorgetti, un “histórico” del sector que empezó como boletero en la línea Sarmiento y conoce cada engranaje del sistema, aseguran.

En Infraestructura (ADIF) tomó el mando el abogado Fabián González, quien ya formaba parte del directorio y tiene un pasado como conjuez de la Corte bonaerense.

En paralelo, y en un movimiento que sorprendió por la diferencia de área, Paul Starc dejó la titularidad de la Unidad de Información Financiera (UIF). Su lugar será ocupado por Ernesto Gaspari, sumando así la cuarta baja en casi un día.

Detrás de este “barajar y dar de nuevo” en el área de infraestructura asoma la figura de Carlos Frugoni, recientemente designado secretario Coordinador de Infraestructura. Fuentes oficiales confirmaron que estos cambios buscan “unificar criterios de gestión” y acelerar los procesos de eficiencia que el Ejecutivo demanda en las empresas públicas.

Pese a la imagen de posible crisis que proyectan cuatro renuncias simultáneas, desde el entorno presidencial se encargaron de minimizar el impacto: “No es una crisis de gestión; Milei considera que su gabinete está funcionando mejor que nunca”, afirmaron, sugiriendo que las salidas fueron, en realidad, desplazamientos planificados para la nueva etapa.

Gestión breve

La gestión de Starc al frente de la Unidad de Información Financiera (UIF) durante el gobierno de Javier Milei fue breve y estuvo marcada por un perfil técnico y de bajo perfil público, aunque sorprendiócuando retiró a la UIF como querellante de causas por corrupción kirchnerista y abrió la polémica.

Se trata de un abogado con trayectoria en el ámbito judicial (fue fiscal federal y secretario de Seguridad bonaerense) y fue elegido para dar un carácter técnico y profesional a la UIF.

Aunque su renuncia se atribuyó oficialmente a “motivos personales”, ocurrió en medio de una reestructuración de áreas estratégicas impulsada por el Ministerio de Economía.

Su gestión ahora es vista como un período de transición que buscó despolitizar el organismo y profesionalizar sus cuadros técnicos en una área sensible en el control financiero.