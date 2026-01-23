Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

Política y Economía |La hizo a través de la agencia recaudadora ARCA (exAFIP)

Nueva denuncia desde el Gobierno contra la AFA por “facturas truchas”

Apunta a 15 proveedores que no existen y que podrían ocultar el “verdadero destino” de la plata de la entidad

Nueva denuncia desde el Gobierno contra la AFA por “facturas truchas”

“Chiqui” tapia denunció al titular de la IGJ y crece la tensión / web

23 de Enero de 2026 | 01:26
Edición impresa

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el organismo que reemplazó a la AFIP en la actual gestión libertaria, presentó ayer una nueva denuncia penal contra la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) ante el juez Amarante.

Esta presentación es independiente de las causas anteriores y apunta directamente a la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia.

El motivo: presuntas Facturas truchas y empresas fantasma

La denuncia acusa a la AFA de utilizar facturas apócrifas y proveedores inexistentes para justificar salidas de dinero.

Según la investigación de ARCA:

- Se detectaron movimientos de fondos sin respaldo documental real.

- Se identificaron al menos 15 “proveedores fantasma” que no tenían empleados, infraestructura ni antecedentes comerciales.

LE PUEDE INTERESAR

Un padrón “no oficial” y cuenta regresiva en el PJ

LE PUEDE INTERESAR

El Banco Central espera que ingresen otros 3.600 millones de dólares

- Los cheques emitidos por la AFA habrían terminado en destinos insólitos para una federación de fútbol, como la compra de hacienda, carne o materiales de construcción.

El perjuicio fiscal estimado en esta nueva denuncia asciende a unos $375 millones de pesos, correspondientes al período entre 2023 y 2024.

No obstante, las autoridades advierten que esta cifra es preliminar y podría aumentar significativamente a medida que avance el peritaje de los movimientos bancarios.

Contexto: Una ofensiva judicial mayor

Esta no es la única causa que enfrenta la entidad. Esta semana también hubo otros avances importantes:

- Querellante en la causa récord: La Justicia aceptó recientemente a ARCA como querellante en la causa principal contra la AFA por la presunta apropiación indebida de $19.300 millones (por retenciones de Ganancias e IVA no depositadas).

- Investigación por lavado: Se mantiene la lupa sobre la financiera Sur Finanzas y sus vínculos con dirigentes de la AFA por presuntas maniobras de lavado de dinero.

- Presión de la IGJ: En paralelo, la Inspección General de Justicia (IGJ) continúa intimando a la entidad a presentar balances y documentación de ejercicios anteriores.

mensajes misteriosos

Por otra parte, el dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, publicó dos misteriosas imágenes en su estado de WhatsApp, en los que podría interpretarse que podría haberse sentido traicionado por alguien y en ese aspecto podría romper el silencio en la causa en la que se investiga presunto lavado de dinero, en el que estaría salpicado el presidente de la AFA, “Chiqui” Tapia y algunos clubes del fútbol argentino.

La firma, fundada en 2022 en Adrogué, es señalada por la Justicia por presuntamente haber movido más de 72.342 millones de pesos a través de 74 empresas falsas, lo que derivó en 19 allanamientos simultáneos en domicilios privados, oficinas y en la propia sede del club Banfield.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Contragolpe: acusan al titular de la IGJ por abuso de autoridad

La defensa de Toviggino puertas adentro

En medio del escándalo con la AFA, Milei estuvo con el presidente de FIFA
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Atención: qué cortes de tránsito habrá en La Plata por el rodaje de la nueva miniserie para Netflix

La Plata: se conoció el video de la salvaje agresión que terminó con un joven amputado

La Tierra tendrá temporalmente una "segunda luna", confirmó la NASA: de qué se trata y cuánto durará

Un investigador platense participó del estudio que halló la evidencia más antigua del mundo sobre la sífilis

Hay amnistía y Estudiantes podrá contar con los jugadores que habían sido suspendidos tras el pasillo

Susto en La Plata: los jugadores de la selección de hockey protagonizaron un vuelco

Anticipan nueva ola de calor en la Región: cuáles serán los días más críticos

Gimnasia cambia la voz del estadio tras una década
+ Leidas

Alquileres para universitarios: más consultas y apuesta a febrero

Sin acuerdo, la paritaria de UTA pasó a un cuarto intermedio hasta el martes

Un informe asegura que más de la mitad de las rutas nacionales que pasan por la Provincia están en mal estado

VIDEO. Un licuado de recuerdos: Vía Láctea, la esquina que marcó una época en La Plata

No repunta el consumo en súper y shoppings

Debuta Estudiantes: el campeón inicia el Apertura

En menos de 24 horas, hubo cuatro renuncias en el Gobierno nacional

El León busca un central y posa los ojos en un jugador del Inter de Milán
Últimas noticias de Política y Economía

Dólar y China Milei, en defensa de sus políticas

En menos de 24 horas, hubo cuatro renuncias en el Gobierno nacional

Un informe asegura que más de la mitad de las rutas nacionales que pasan por la Provincia están en mal estado

Un padrón “no oficial” y cuenta regresiva en el PJ
Información General
Tatuajes solares: la moda que deja marcas para siempre
Hantavirus: confirman otra muerte y ya son 5 los decesos en la Provincia
Los números de la suerte del viernes 23 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Tras la protesta de Astilleros: como seguirá la discusión por el aumento salarial
Beneficios del Banco Nación y MODO: el mapa de ahorros para este jueves 22 de enero
Espectáculos
Chau Megadeth: la banda se despide con un disco nuevo y también en la pantalla grande
Los nominados a los Oscar: “Pecadores”, récord y “Belén”, afuera
La travesía musical de una familia rusa en La Plata
“Wandagate” recargado: chats filtrados y fuertes reclamos entre Nara e Icardi
“Es muy grave la mentira”: Iglesias publicó los mensajes que le enviaban sus empleadas
Policiales
VIDEO. Inimputables, bajo custodia: feroz ataque en manada en Los Hornos
Yanina Correa: misterio a un mes de su desaparición
Denuncian por abuso a un ex jugador de Boca
Bastián sigue grave y hay preocupación: “Oremos”
Cae el principal acusado de matar de un tiro en la cabeza a Cristian Prado
Deportes
Debuta Estudiantes: el campeón inicia el Apertura
El Lobo tiene equipo para recibir a Racing
Boca: con un 9 improvisado, Úbeda define el equipo
Gallardo con dos dudas para el debut ante Barracas
San Lorenzo comienza a transitar por el largo camino del Apertura

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla