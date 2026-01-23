Nueva denuncia desde el Gobierno contra la AFA por “facturas truchas”

“Chiqui” tapia denunció al titular de la IGJ y crece la tensión / web

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el organismo que reemplazó a la AFIP en la actual gestión libertaria, presentó ayer una nueva denuncia penal contra la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) ante el juez Amarante.

Esta presentación es independiente de las causas anteriores y apunta directamente a la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia.

El motivo: presuntas Facturas truchas y empresas fantasma

La denuncia acusa a la AFA de utilizar facturas apócrifas y proveedores inexistentes para justificar salidas de dinero.

Según la investigación de ARCA:

- Se detectaron movimientos de fondos sin respaldo documental real.

- Se identificaron al menos 15 “proveedores fantasma” que no tenían empleados, infraestructura ni antecedentes comerciales.

- Los cheques emitidos por la AFA habrían terminado en destinos insólitos para una federación de fútbol, como la compra de hacienda, carne o materiales de construcción.

El perjuicio fiscal estimado en esta nueva denuncia asciende a unos $375 millones de pesos, correspondientes al período entre 2023 y 2024.

No obstante, las autoridades advierten que esta cifra es preliminar y podría aumentar significativamente a medida que avance el peritaje de los movimientos bancarios.

Contexto: Una ofensiva judicial mayor

Esta no es la única causa que enfrenta la entidad. Esta semana también hubo otros avances importantes:

- Querellante en la causa récord: La Justicia aceptó recientemente a ARCA como querellante en la causa principal contra la AFA por la presunta apropiación indebida de $19.300 millones (por retenciones de Ganancias e IVA no depositadas).

- Investigación por lavado: Se mantiene la lupa sobre la financiera Sur Finanzas y sus vínculos con dirigentes de la AFA por presuntas maniobras de lavado de dinero.

- Presión de la IGJ: En paralelo, la Inspección General de Justicia (IGJ) continúa intimando a la entidad a presentar balances y documentación de ejercicios anteriores.

mensajes misteriosos

Por otra parte, el dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, publicó dos misteriosas imágenes en su estado de WhatsApp, en los que podría interpretarse que podría haberse sentido traicionado por alguien y en ese aspecto podría romper el silencio en la causa en la que se investiga presunto lavado de dinero, en el que estaría salpicado el presidente de la AFA, “Chiqui” Tapia y algunos clubes del fútbol argentino.

La firma, fundada en 2022 en Adrogué, es señalada por la Justicia por presuntamente haber movido más de 72.342 millones de pesos a través de 74 empresas falsas, lo que derivó en 19 allanamientos simultáneos en domicilios privados, oficinas y en la propia sede del club Banfield.