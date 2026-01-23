Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

Deportes |La medida lo favoreció ya que podrá contar con sus figuras ante el rojo

La amnistía le vino como anillo al dedo al Pincha

El Tribunal de Disciplina decretó el indulto, dejando sin efecto las sanciones que se encontraban vigentes

La amnistía le vino como anillo al dedo al Pincha

la tarde del polémico pasillo gate en el gigante de arroyito / archivo

23 de Enero de 2026 | 02:26
Edición impresa

Llegó el perdón. A través del boletín oficial, el Tribunal de Disciplina confirmó la amnistía para todos los futbolistas que fueron sancionados en el tramo final de la temporada pasada. Medida que benefició completamente a Estudiantes, tras lo ocurrido con el “pasillo-gate”.

En la antesala al inicio del Torneo Apertura, la Asociación del Fútbol Argentino, tomó una decisión clave para promulgar el indulto para las sanciones disciplinarias vigentes. Esto no solo es de gran ayuda para el Pincha, que esta noche ante Independiente podrá contar con todas sus figuras, sino que también, otros equipos fueron favorecidos con esta medida.

Siguiendo esta línea, la amnistía se instrumentó “a fin de evitar asimetrías competitivas derivadas del calendario (en particular, el inicio y/o disputa de fechas de competiciones organizadas por AFA)” y dio por consumadas “de manera general las sanciones pendientes”, tal como indica el comunicado del TDD.

Cabe recordar, que la amnistía fue impulsada desde la Liga Profesional, donde todos los clubes llegaron a un acuerdo para incitar al indulto. El mismo, recibió el aval de la AFA.

Con esta resolución, Estudiantes tendrá su debut en el campeonato local, ante el Rojo de Avellaneda sin condicionamientos disciplinarios. De esta forma, Fernando Muslera, Santiago Núñez, Santiago Arzamendia (lesionado) Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pírez, Edwuin Cetré, Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain, Cristian Medina y Lucas Alario estarán dentro de la consideración del entrenador.

La resolución benefició ampliamente a Estudiantes que recupera figuras

También se vieron beneficiados jugadores y entrenadores de varios clubes, como César Ibáñez en Huracán, Ricardo Zielinski en Belgrano, Ramón Arias en Tigre, Guillermo Barros Schelotto en Vélez y Jhohan Romaña en San Lorenzo. En tanto, Nery Domínguez ya no entra en la nómina al haber emigrado a Central Córdoba de Rosario.

Además, Ignacio Malcorra, había sido expulsado cuando vestía la camiseta del Canalla y debía cumplir una jornada más tras la eliminación de su equipo. Esa sanción quedó anulada, al igual que la de Rodrigo Fernández Cedrés, hoy su compañero en Independiente.

Por último, Franco Amarfil, Alejo Osella, Matías Fernández y el entrenador Alfredo Berti de Independiente Rivadavia, quienes fueron sancionados en la final de la Copa Argentina, también recibieron la amnistía.

 

 

