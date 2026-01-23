Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

Política y Economía |Mientras sigue comprando y acumulando reservas

El Banco Central espera que ingresen otros 3.600 millones de dólares

El Banco Central espera que ingresen otros 3.600 millones de dólares
23 de Enero de 2026 | 01:24
Edición impresa

El vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, reveló que se espera el ingreso de unos US$ 3.600 millones por deuda emitidas por empresas que pasarán a engrosar las reservas de la autoridad monetaria.

Al hablar ante inversores en Londres, Werning dijo también que mermó la compra de dólares de ahorristas. Y dijo que tras la aceleración de precios en diciembre, que llevó el IPC al 2,8%, en enero la inflación habría comenzado a ceder, aunque evitó proyectar un índice mensual.

Werning, que habló en un evento organizado por el banco BBVA, es el funcionario del Central encargado de este tipo de reuniones con inversores, principalmente en el exterior. En la capital inglesa, presentó su exposición bajo el título “La normalización financiera post electoral allana el camino para reformas, remonetización y compras de reservas”.

Menos demanda de “verdes”

Werning dijo que el resultado de las legislativas en octubre fue una divisoria de aguas para la demanda de dólares entre los ahorristas. “Después de las elecciones, la demanda de dólares privada colapsó y la cobertura cambiaria empezó a desarmarse rápidamente”, destacó.

En promedio la demanda de dólares billete desde abril hasta las elecciones fue de US$ 2.500 millones mensuales. n noviembre y diciembre ese número cayó -aunque hubo algún repunte de compras sobre fin de año- y el promedio se redujo a US$ 600 millones por mes.

Mientras, el BCRA continúa en la compra de reservas, sumó US$80 millones más y llevó las reservas a los US$45.399 millones. En el primer mes ya lleva comprado más US$ 900 millones.

LE PUEDE INTERESAR

Kicillof suma acuerdos a la paritaria: los judiciales terminaron aceptando

LE PUEDE INTERESAR

Confirman el desembarco de una exdiputada en el Puerto La Plata

Mercados

El dólar oficial cerró ayer en $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $5 respecto del cierre del miércoles.

El precio del blue se negoció en $1.480 para la compra y $1.500 para la venta, sin registrar cambios en su cotización

El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró ayer en alza. El S&P Merval subió 0,6% hasta los 3.066.434,82 puntos.

En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas operaron -en su mayoría- con resultados positivos. Los incrementos estuvieron liderados por Telecom (12,8%) y Mercado Libre (4,6%).

En los títulos públicos, el AL30 ganó 0,5% y el AL35 0,8%; el riesgo país cayó a 546 puntos (-2,8%), según la medición de JP Morgan.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Atención: qué cortes de tránsito habrá en La Plata por el rodaje de la nueva miniserie para Netflix

La Plata: se conoció el video de la salvaje agresión que terminó con un joven amputado

La Tierra tendrá temporalmente una "segunda luna", confirmó la NASA: de qué se trata y cuánto durará

Un investigador platense participó del estudio que halló la evidencia más antigua del mundo sobre la sífilis

Hay amnistía y Estudiantes podrá contar con los jugadores que habían sido suspendidos tras el pasillo

Susto en La Plata: los jugadores de la selección de hockey protagonizaron un vuelco

Anticipan nueva ola de calor en la Región: cuáles serán los días más críticos

Gimnasia cambia la voz del estadio tras una década
+ Leidas

Alquileres para universitarios: más consultas y apuesta a febrero

Sin acuerdo, la paritaria de UTA pasó a un cuarto intermedio hasta el martes

Un informe asegura que más de la mitad de las rutas nacionales que pasan por la Provincia están en mal estado

VIDEO. Un licuado de recuerdos: Vía Láctea, la esquina que marcó una época en La Plata

No repunta el consumo en súper y shoppings

Debuta Estudiantes: el campeón inicia el Apertura

En menos de 24 horas, hubo cuatro renuncias en el Gobierno nacional

El León busca un central y posa los ojos en un jugador del Inter de Milán
Últimas noticias de Política y Economía

Dólar y China Milei, en defensa de sus políticas

En menos de 24 horas, hubo cuatro renuncias en el Gobierno nacional

Un informe asegura que más de la mitad de las rutas nacionales que pasan por la Provincia están en mal estado

Nueva denuncia desde el Gobierno contra la AFA por “facturas truchas”
Policiales
VIDEO. Inimputables, bajo custodia: feroz ataque en manada en Los Hornos
Yanina Correa: misterio a un mes de su desaparición
Denuncian por abuso a un ex jugador de Boca
Bastián sigue grave y hay preocupación: “Oremos”
Cae el principal acusado de matar de un tiro en la cabeza a Cristian Prado
Espectáculos
Chau Megadeth: la banda se despide con un disco nuevo y también en la pantalla grande
Los nominados a los Oscar: “Pecadores”, récord y “Belén”, afuera
La travesía musical de una familia rusa en La Plata
“Wandagate” recargado: chats filtrados y fuertes reclamos entre Nara e Icardi
“Es muy grave la mentira”: Iglesias publicó los mensajes que le enviaban sus empleadas
Información General
Tatuajes solares: la moda que deja marcas para siempre
Hantavirus: confirman otra muerte y ya son 5 los decesos en la Provincia
Los números de la suerte del viernes 23 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Tras la protesta de Astilleros: como seguirá la discusión por el aumento salarial
Beneficios del Banco Nación y MODO: el mapa de ahorros para este jueves 22 de enero
Deportes
Debuta Estudiantes: el campeón inicia el Apertura
El Lobo tiene equipo para recibir a Racing
Boca: con un 9 improvisado, Úbeda define el equipo
Gallardo con dos dudas para el debut ante Barracas
San Lorenzo comienza a transitar por el largo camino del Apertura

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla