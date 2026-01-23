El Banco Central espera que ingresen otros 3.600 millones de dólares

El vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, reveló que se espera el ingreso de unos US$ 3.600 millones por deuda emitidas por empresas que pasarán a engrosar las reservas de la autoridad monetaria.

Al hablar ante inversores en Londres, Werning dijo también que mermó la compra de dólares de ahorristas. Y dijo que tras la aceleración de precios en diciembre, que llevó el IPC al 2,8%, en enero la inflación habría comenzado a ceder, aunque evitó proyectar un índice mensual.

Werning, que habló en un evento organizado por el banco BBVA, es el funcionario del Central encargado de este tipo de reuniones con inversores, principalmente en el exterior. En la capital inglesa, presentó su exposición bajo el título “La normalización financiera post electoral allana el camino para reformas, remonetización y compras de reservas”.

Menos demanda de “verdes”

Werning dijo que el resultado de las legislativas en octubre fue una divisoria de aguas para la demanda de dólares entre los ahorristas. “Después de las elecciones, la demanda de dólares privada colapsó y la cobertura cambiaria empezó a desarmarse rápidamente”, destacó.

En promedio la demanda de dólares billete desde abril hasta las elecciones fue de US$ 2.500 millones mensuales. n noviembre y diciembre ese número cayó -aunque hubo algún repunte de compras sobre fin de año- y el promedio se redujo a US$ 600 millones por mes.

Mientras, el BCRA continúa en la compra de reservas, sumó US$80 millones más y llevó las reservas a los US$45.399 millones. En el primer mes ya lleva comprado más US$ 900 millones.

Mercados

El dólar oficial cerró ayer en $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $5 respecto del cierre del miércoles.

El precio del blue se negoció en $1.480 para la compra y $1.500 para la venta, sin registrar cambios en su cotización

El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró ayer en alza. El S&P Merval subió 0,6% hasta los 3.066.434,82 puntos.

En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas operaron -en su mayoría- con resultados positivos. Los incrementos estuvieron liderados por Telecom (12,8%) y Mercado Libre (4,6%).

En los títulos públicos, el AL30 ganó 0,5% y el AL35 0,8%; el riesgo país cayó a 546 puntos (-2,8%), según la medición de JP Morgan.