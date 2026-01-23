Un padrón “no oficial” y cuenta regresiva en el PJ

En menos de 24 horas, hubo cuatro renuncias en el Gobierno nacional
La difusión de un listado de afiliados generó revuelo. Pero después se aclaró que no era el avalado por la Junta Electoral. Contactos
El peronismo comenzó a transitar tiempo de definiciones. La disputa interna entre el sector de Axel Kicillof y La Cámpora está lanzada y la conducción del PJ bonaerense podría ser el botín de esa pulseada.
La interna está convocada para el 15 de marzo, pero antes, el 8 de febrero, vence el plazo para la presentación de las candidaturas.
En ese contexto, uno de los elementos de disputa es el padrón que se utilizará en esos comicios, si es que finalmente no hay lista de unidad. Por eso cobró tanta relevancia la aparición de un sitio web desde el que se podía acceder al listado de afiliados.
Como había omisiones y fichas supuestamente no cargadas, la polémica se disparó rápido. Acaso como para evitar más rispideces, la Junta Electoral del partido salió a desmentir que ese listado fuera el oficial. “Es viejo”, mandaron a decir como para calmar ansiedades.
El caso es que el padrón definitivo tiene que ser colgado de la página web del PJ bonaerense en las próximas horas. Ese trámite, al cierre de esta edición, no se había cumplimentado.
Según trascendió, el lista definitivo tendría 1.152.250 afiliados que son los que estarán habilitados para concurrir a las urnas.
Como se dijo, el 8 de febrero se deben inscribir las candidaturas y ese día se sabrá si hay más de una lista. Concretamente, si La Cámapora y Kicillof no llegaron a un acuerdo y competirán. También si se termina anotando el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray.
Por ahora no avanzaron las negociaciones para evitar la interna de marzo
Esa fecha es trascendente pero no definitiva. Porque podría ocurrir que las listas se presenten y que luego vuelvan las negociaciones para desactivar la interna, se llegue al consenso y las nuevas autoridades sean legitimadas por el Congreso partidario.
Por ahora, la posibilidad de enfrentamiento sigue latente. El Movimiento Derecho al Futuro que lidera Kicillof quiere quedarse con la presidencia del PJ. Promueve a la vicegobernadora Verónica Magario. Pero también suena el intendente de La Plata, Julio Alak, que podría surgir como un nombre de consenso.
Del lado del kirchnerismo, la idea es no resignar la presidencia que hasta diciembre ejerció Máximo Kirchner. Si bien estaría dispuesto a que el nombre elegido no sea un camporista, podría ofrecer la alternativa de un intendente aliado. El que más se menciona es Federico Otermín (Lomas de Zamora).
Para el kicillofismo, el partido debe estar en sintonía con la proyección que busca el Gobernador de cara a la disputa presidencial de 2027. Por eso, pretende que sea presidido por un dirigente de su confianza.
De hecho, esa postura se blanqueó durante un encuentro que hace algunos días el propio Kicillof encabezó en Villa Gesell. La Cámpora no piensa lo mismo. La disputa, mientras se espera por los padrones, sigue abierta.
