Kicillof suma acuerdos a la paritaria: los judiciales terminaron aceptando

La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) terminó por aceptar la oferta salarial del 4,5 por ciento de aumento que planteó la administración de Axel Kicillof. Y si bien lo hizo “en disconformidad”, se terminó sumando al lote de organizaciones sindicales que dieron el sí a la propuesta de aumento.

Como viene informando este diario, el aumento será del 1 por ciento retroactivo a diciembre y un 0.5 por ciento impactará sobre el aguinaldo ya abonado. y habrá otro 3 por ciento que se abonará con los sueldos del mes en curso.

“Si bien la suma propuesta es sustancialmente superadora de la anterior, aún resulta insuficiente para paliar la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, por lo cual se decide por mayoría aceptar en disconformidad”, indicó el gremio en un comunicado.

“Esto, especialmente, contemplando la cercanía del cierre de la liquidación y la delicada situación que atraviesan miles de compañeros y compañeras ante la falta de aumento salarial”, acotó la AJB:

Además, el gremio reclamó que la reanudación de la paritaria se produzca en la primera quincena de febrero, donde el gremio adelantó que irá a la carga con mejoras salariales que tengan un impacto mayor sobre las categorías de menor antigüedad y las subcategorías para jubilados.

De esta manera, los judiciales se sumaron a los gremios estatales y docentes en la aceptación de la propuesta de aumento salarial propuesta por el gobierno de Axel Kicillof.

Quienes rechazaron el incremento fueron los representantes de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB).