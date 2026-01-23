Adorni en el control de la gestión, con la Vice lejos

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se mostró en estos días en control de la gestión con el presidente Javier Milei en Suiza y neutralizó a la vicepresidenta Victoria Villarruel, en tensión con el Poder Ejecutivo.

Según trascendió, el ministro coordinador habría recibido la orden expresa del mandatario que atraviesa un complejo vínculo con quien fue su compañera de fórmula cada vez más alejada de la administración libertaria. Dicen que por eso fue “bajado” del avión que fue a Suiza.

Para eso, el funcionario convocó a reuniones individuales con ministros, algo que había iniciado tras haber asumiado en noviembre, pero que debió suspender por el receso veraniego.