Adorni en el control de la gestión, con la Vice lejos

En menos de 24 horas, hubo cuatro renuncias en el Gobierno nacional
Un informe asegura que más de la mitad de las rutas nacionales que pasan por la Provincia están en mal estado
VIDEO. Un licuado de recuerdos: Vía Láctea, la esquina que marcó una época en La Plata
Milei zafó de pagar la membresía al sumarse el nuevo “club” por la paz
Corte y confusión: circulan en contramano para esquivar la obra
Alquileres para universitarios: más consultas y apuesta a febrero
Los nominados a los Oscar: “Pecadores”, récord y “Belén”, afuera
IPENSA, 60 Años de compromiso y excelencia médica en La Plata
Advertencias médicas en el país por los casos de “súper gripe”
Nueva denuncia desde el Gobierno contra la AFA por “facturas truchas”
El Banco Central espera que ingresen otros 3.600 millones de dólares
Kicillof suma acuerdos a la paritaria: los judiciales terminaron aceptando
Confirman el desembarco de una exdiputada en el Puerto La Plata
YPF: demandantes quieren saber la ubicación de las reservas de oro
En medio del escándalo con la AFA, Milei estuvo con el presidente de FIFA
Sigue la pesadilla por los problemas con el agua y los cortes de energía
Sin acuerdo, la paritaria de UTA pasó a un cuarto intermedio hasta el martes
VIDEO. El mal estado del Camino Negro preocupa a los vecinos del lugar
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se mostró en estos días en control de la gestión con el presidente Javier Milei en Suiza y neutralizó a la vicepresidenta Victoria Villarruel, en tensión con el Poder Ejecutivo.
Según trascendió, el ministro coordinador habría recibido la orden expresa del mandatario que atraviesa un complejo vínculo con quien fue su compañera de fórmula cada vez más alejada de la administración libertaria. Dicen que por eso fue “bajado” del avión que fue a Suiza.
Para eso, el funcionario convocó a reuniones individuales con ministros, algo que había iniciado tras haber asumiado en noviembre, pero que debió suspender por el receso veraniego.
