En menos de 24 horas, hubo cuatro renuncias en el Gobierno nacional
Un informe asegura que más de la mitad de las rutas nacionales que pasan por la Provincia están en mal estado
VIDEO. Un licuado de recuerdos: Vía Láctea, la esquina que marcó una época en La Plata
Milei zafó de pagar la membresía al sumarse el nuevo “club” por la paz
Corte y confusión: circulan en contramano para esquivar la obra
Alquileres para universitarios: más consultas y apuesta a febrero
Los nominados a los Oscar: “Pecadores”, récord y “Belén”, afuera
IPENSA, 60 Años de compromiso y excelencia médica en La Plata
Advertencias médicas en el país por los casos de “súper gripe”
Nueva denuncia desde el Gobierno contra la AFA por “facturas truchas”
El Banco Central espera que ingresen otros 3.600 millones de dólares
Kicillof suma acuerdos a la paritaria: los judiciales terminaron aceptando
Confirman el desembarco de una exdiputada en el Puerto La Plata
YPF: demandantes quieren saber la ubicación de las reservas de oro
En medio del escándalo con la AFA, Milei estuvo con el presidente de FIFA
Sigue la pesadilla por los problemas con el agua y los cortes de energía
Sin acuerdo, la paritaria de UTA pasó a un cuarto intermedio hasta el martes
VIDEO. El mal estado del Camino Negro preocupa a los vecinos del lugar
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La adhesión tiene un valor de US$1.000 millones, pero Argentina fue exceptuada del pago. La firma del Presidente
El presidente Javier Milei se incorporó al Consejo para la Paz, la organización internacional creada por el mandatario estadounidense Donald Trump, cuya ceremonia inaugural se realizó en el marco del Foro Económico Mundial (WEF) de Davos. El nuevo organismo fue presentado como una iniciativa destinada a promover la resolución de conflictos internacionales y, según su impulsor, podría convertirse en un ámbito alternativo a las Naciones Unidas.
Durante el acto, realizado a puertas cerradas en el centro de conferencias del WEF, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó la entrada en vigencia formal del Consejo. Milei fue uno de los pocos jefes de Estado occidentales presentes, ya que varios aliados tradicionales de Estados Unidos, en particular países europeos, optaron por no participar.
Trump definió al Consejo para la Paz como “la mejor junta jamás reunida” y señaló que, en su concepción inicial, el organismo estaba orientado a liderar los esfuerzos para sostener un alto el fuego en la guerra entre Israel y Hamás.
Con el correr de las horas, el alcance del proyecto fue ampliado y el propio presidente estadounidense admitió que podría extenderse a otros conflictos y ámbitos de acción.
“Esto no es para Estados Unidos, es para el mundo”, afirmó Trump en Davos, al tiempo que destacó que el Consejo podría expandirse “a otras cosas” si logra resultados en Medio Oriente.
El esquema de funcionamiento del Consejo prevé que cada país miembro abone una membresía de US$1.000 millones, fondos que quedarían bajo la administración de Trump y su equipo, en el que participa su yerno Jared Kushner. Según se informó oficialmente, Argentina fue eximida de ese pago, una decisión atribuida al vínculo político entre ambos mandatarios.
LE PUEDE INTERESAR
Ucrania habla de un acuerdo “casi listo” de final de guerra
LE PUEDE INTERESAR
Malvinas “británicas”: el mapa de la polémica y la exigencia de corregirlo
Milei aceptó la invitación de Washington y, a través de un comunicado oficial, expresó su agradecimiento por haber sido convocado a integrar el nuevo espacio. La delegación argentina participó además de la foto oficial junto a los demás representantes presentes en la ceremonia.
Desde la Casa Blanca aseguraron que 59 países manifestaron su intención de sumarse al Consejo, aunque en el acto inaugural estuvieron representados jefes de Estado, diplomáticos y funcionarios de 19 países, además de Estados Unidos. Entre los asistentes hubo representantes de naciones como Azerbaiyán, Paraguay, Hungría y Argentina.
El secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que otros países expresaron interés en adherir, pero aclaró que en varios casos aún resta la aprobación de los respectivos parlamentos. En paralelo, el presidente ruso Vladímir Putin indicó que su país está consultando con sus “socios estratégicos” antes de definir una eventual participación.
La iniciativa recibió críticas y rechazos de varios gobiernos. El Reino Unido, a través de su secretaria de Relaciones Exteriores, Yvette Cooper, anunció que no formará parte del Consejo al considerar que se trata de un tratado con implicancias legales amplias. También expresó preocupación por la eventual participación de Rusia en un organismo que abordará cuestiones de paz.
Francia, Noruega y Suecia también descartaron su adhesión, al igual que Canadá, Ucrania, China y la Comisión Europea. Funcionarios franceses señalaron que, si bien respaldan los esfuerzos de paz en Gaza, temen que el Consejo intente desplazar a la ONU como principal ámbito multilateral para la resolución de conflictos.
La participación argentina en el Consejo para la Paz abre interrogantes sobre los beneficios concretos que podría reportar al país y a la política exterior del Gobierno. Milei no brindó precisiones al respecto. Se espera que el tema pueda ser abordado tras su regreso a Buenos Aires, previsto para hoy.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí