Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

El Mundo |La movida de Estados Unidos para posicionarse como una alternativa a la ONU

Milei zafó de pagar la membresía al sumarse el nuevo “club” por la paz

La adhesión tiene un valor de US$1.000 millones, pero Argentina fue exceptuada del pago. La firma del Presidente

Milei zafó de pagar la membresía al sumarse el nuevo “club” por la paz

Trump, rodeado de algunos de los firmantes, entre ellos Milei, al formalizar el consejo para la paz / AFP

23 de Enero de 2026 | 01:01
Edición impresa

El presidente Javier Milei se incorporó al Consejo para la Paz, la organización internacional creada por el mandatario estadounidense Donald Trump, cuya ceremonia inaugural se realizó en el marco del Foro Económico Mundial (WEF) de Davos. El nuevo organismo fue presentado como una iniciativa destinada a promover la resolución de conflictos internacionales y, según su impulsor, podría convertirse en un ámbito alternativo a las Naciones Unidas.

Durante el acto, realizado a puertas cerradas en el centro de conferencias del WEF, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó la entrada en vigencia formal del Consejo. Milei fue uno de los pocos jefes de Estado occidentales presentes, ya que varios aliados tradicionales de Estados Unidos, en particular países europeos, optaron por no participar.

Un organismo con alcance global

Trump definió al Consejo para la Paz como “la mejor junta jamás reunida” y señaló que, en su concepción inicial, el organismo estaba orientado a liderar los esfuerzos para sostener un alto el fuego en la guerra entre Israel y Hamás.

Con el correr de las horas, el alcance del proyecto fue ampliado y el propio presidente estadounidense admitió que podría extenderse a otros conflictos y ámbitos de acción.

“Esto no es para Estados Unidos, es para el mundo”, afirmó Trump en Davos, al tiempo que destacó que el Consejo podría expandirse “a otras cosas” si logra resultados en Medio Oriente.

Membresía millonaria y una excepción para Argentina

El esquema de funcionamiento del Consejo prevé que cada país miembro abone una membresía de US$1.000 millones, fondos que quedarían bajo la administración de Trump y su equipo, en el que participa su yerno Jared Kushner. Según se informó oficialmente, Argentina fue eximida de ese pago, una decisión atribuida al vínculo político entre ambos mandatarios.

LE PUEDE INTERESAR

Ucrania habla de un acuerdo “casi listo” de final de guerra

LE PUEDE INTERESAR

Malvinas “británicas”: el mapa de la polémica y la exigencia de corregirlo

Milei aceptó la invitación de Washington y, a través de un comunicado oficial, expresó su agradecimiento por haber sido convocado a integrar el nuevo espacio. La delegación argentina participó además de la foto oficial junto a los demás representantes presentes en la ceremonia.

Adhesiones y ausencias

Desde la Casa Blanca aseguraron que 59 países manifestaron su intención de sumarse al Consejo, aunque en el acto inaugural estuvieron representados jefes de Estado, diplomáticos y funcionarios de 19 países, además de Estados Unidos. Entre los asistentes hubo representantes de naciones como Azerbaiyán, Paraguay, Hungría y Argentina.

El secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que otros países expresaron interés en adherir, pero aclaró que en varios casos aún resta la aprobación de los respectivos parlamentos. En paralelo, el presidente ruso Vladímir Putin indicó que su país está consultando con sus “socios estratégicos” antes de definir una eventual participación.

Rechazos y cuestionamientos

La iniciativa recibió críticas y rechazos de varios gobiernos. El Reino Unido, a través de su secretaria de Relaciones Exteriores, Yvette Cooper, anunció que no formará parte del Consejo al considerar que se trata de un tratado con implicancias legales amplias. También expresó preocupación por la eventual participación de Rusia en un organismo que abordará cuestiones de paz.

Francia, Noruega y Suecia también descartaron su adhesión, al igual que Canadá, Ucrania, China y la Comisión Europea. Funcionarios franceses señalaron que, si bien respaldan los esfuerzos de paz en Gaza, temen que el Consejo intente desplazar a la ONU como principal ámbito multilateral para la resolución de conflictos.

Interrogantes sobre el rol argentino

La participación argentina en el Consejo para la Paz abre interrogantes sobre los beneficios concretos que podría reportar al país y a la política exterior del Gobierno. Milei no brindó precisiones al respecto. Se espera que el tema pueda ser abordado tras su regreso a Buenos Aires, previsto para hoy.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Atención: qué cortes de tránsito habrá en La Plata por el rodaje de la nueva miniserie para Netflix

La Plata: se conoció el video de la salvaje agresión que terminó con un joven amputado

La Tierra tendrá temporalmente una "segunda luna", confirmó la NASA: de qué se trata y cuánto durará

Un investigador platense participó del estudio que halló la evidencia más antigua del mundo sobre la sífilis

Hay amnistía y Estudiantes podrá contar con los jugadores que habían sido suspendidos tras el pasillo

Susto en La Plata: los jugadores de la selección de hockey protagonizaron un vuelco

Anticipan nueva ola de calor en la Región: cuáles serán los días más críticos

Gimnasia cambia la voz del estadio tras una década
+ Leidas

Alquileres para universitarios: más consultas y apuesta a febrero

Sin acuerdo, la paritaria de UTA pasó a un cuarto intermedio hasta el martes

Un informe asegura que más de la mitad de las rutas nacionales que pasan por la Provincia están en mal estado

VIDEO. Un licuado de recuerdos: Vía Láctea, la esquina que marcó una época en La Plata

No repunta el consumo en súper y shoppings

Debuta Estudiantes: el campeón inicia el Apertura

En menos de 24 horas, hubo cuatro renuncias en el Gobierno nacional

El León busca un central y posa los ojos en un jugador del Inter de Milán
Últimas noticias de El Mundo

Trump y la “Gaza York”: rascacielos y danza de millones

España: chocó otro tren en una semana de terror

Ucrania habla de un acuerdo “casi listo” de final de guerra

Malvinas “británicas”: el mapa de la polémica y la exigencia de corregirlo
Policiales
VIDEO. Inimputables, bajo custodia: feroz ataque en manada en Los Hornos
Yanina Correa: misterio a un mes de su desaparición
Denuncian por abuso a un ex jugador de Boca
Bastián sigue grave y hay preocupación: “Oremos”
Cae el principal acusado de matar de un tiro en la cabeza a Cristian Prado
Información General
Tatuajes solares: la moda que deja marcas para siempre
Hantavirus: confirman otra muerte y ya son 5 los decesos en la Provincia
Los números de la suerte del viernes 23 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Tras la protesta de Astilleros: como seguirá la discusión por el aumento salarial
Beneficios del Banco Nación y MODO: el mapa de ahorros para este jueves 22 de enero
Deportes
Debuta Estudiantes: el campeón inicia el Apertura
El Lobo tiene equipo para recibir a Racing
Boca: con un 9 improvisado, Úbeda define el equipo
Gallardo con dos dudas para el debut ante Barracas
San Lorenzo comienza a transitar por el largo camino del Apertura

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla